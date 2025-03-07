Трамп "розлючений" на РФ через удари по Україні — Axios

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Білому домі повідомляють, що президент США Дональд Трамп розчарований тим, що Росія посилює напруженість в Україні. Наразі він намагається досягти перемир’я.

Про це повідомляє Axios із посиланням на анонімного представника Білого дому.

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Ці заяви з'явились на фоні посту Трампа в соцмережі Truth Social, де він обіцяє Росії запровадити санкції та тарифи.

Портал зазначає, що це перший випадок з моменту вступу Трампа на посаду, коли він публічно погрожує Росії, після того як раніше дотримувався більш м'якої позиції стосовно Владіміра Путіна.

Високопосадовець Білого дому заявив, що останніми днями "лють Трампа посилюється" через поведінку Росії та ескалацію її ударів по Україні у той момент, коли президент США наполягає на припиненні вогню.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про істотні успіхи у врегулюванні російсько-української війни, досягнуті за останні дні як з українською, так і з російською сторонами. Він висловив бажання сприяти примиренню між двома країнами та уникнути ескалації ситуації, яка може призвести до застосування ядерної зброї.

Раніше Reuters з посиланням на анонімні джерела писало, що всі українські біженці у США можуть бути депортовані з країни вже у квітні цього року.