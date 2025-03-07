Трамп зараз розмірковує над питанням можливої депортації українських біженців і незабаром прийме рішення

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив свою позицію щодо можливого депортування українців з території США. Він повідомив, що остаточне рішення буде ухвалене в найближчі терміни.

Про це повідомляє Суспільне.

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За словами американського президента, особисто він не хоче завдати шкоди кому-небудь, "тим більше українці багато чого пережили". Але думки на тему можливої депортації українців в американському політикумі розходяться, тому Трампу доведеться прийняти рішення.

"Деякі люди вважають, що це доречно, а деякі — ні. І я прийму рішення досить скоро, але ми прямо зараз не розглядаємо це, особливо українці, й так пройшли через багато всього", — наголосив американський президент.

Раніше Reuters з посиланням на анонімні джерела писало, що всі українські біженці у США можуть бути депортовані з країни вже у квітні цього року.

А у матеріалі Новини.LIVE ми пояснили, як суперечки у Білому домі можуть вплинути на українців, які емігрували до США.