Трамп скасує легальне перебування для українців, — Reuters

Українські біженці в США. Ілюстративне фото: AFP

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які перебувають в країні. Йдеться про людей, які приїхали до США через повномасштабну війну Росії в Україні.

Про це пише Reuters у четвер, 6 березня.

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За словами анонімного високопоставленого чиновника адміністрації президента, 240 тисяч українців, які втекли до США через російське вторгнення, будуть позбавлені легального статусу для перебування в країні. Таким чином, всі українські біженці можуть бути швидко депортовані вже у квітні цього року.

У матеріалі йдеться, що плани стосовно згортання захисту для українців були ще до суперечок Трампа з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого.

Там зазначають, що ці заходи є частиною планів адміністрації США, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким було дозволено в'їзд до США в рамках тимчасових гуманітарних програм умовно-дострокового звільнення, започаткованих за каденції попереднього очільника Білого дому Джо Байдена.

Водночас речниця міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін зазначила, що наразі немає жодних оголошень щодо цього. А Білий дім і посольство України в США не відповіли на запити видання.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE пояснили, як суперечки у Білому домі вплинуть на українців, які емігрували до США.

А Швейцарія скасувала потребу у дозволах від кантонів для працевлаштування українців, які приїхали з початком повномасштабного вторгнення.