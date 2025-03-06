Трамп отменит легальное пребывание для украинцев, - Reuters

Украинские беженцы в США. Иллюстративное фото: AFP

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для около 240 тысяч украинцев, которые находятся в стране. Речь идет о людях, которые приехали в США из-за полномасштабной войны России в Украине.

Об этом пишет Reuters в четверг, 6 марта.

Читайте также:

Беженцы из Украины в США

По словам анонимного высокопоставленного чиновника администрации президента, 240 тысяч украинцев, которые бежали в США из-за российского вторжения, будут лишены легального статуса для пребывания в стране. Таким образом, все украинские беженцы могут быть быстро депортированы уже в апреле этого года.

В материале говорится, что планы по сворачиванию защиты для украинцев были еще до споров Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

Там отмечают, что эти меры являются частью планов администрации США, направленных на лишение легального статуса более 1,8 миллиона мигрантов, которым был разрешен въезд в США в рамках временных гуманитарных программ условно-досрочного освобождения, начатых при каденции предыдущего главы Белого дома Джо Байдена.

В то же время пресс-секретарь министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин отметила, что пока нет никаких объявлений по этому поводу. А Белый дом и посольство Украины в США не ответили на запросы издания.

Ранее в материале Новини.LIVE объяснили, как споры в Белом доме повлияют на украинцев, которые эмигрировали в США.

А Швейцария отменила потребность в разрешениях от кантонов для трудоустройства украинцев, которые приехали с началом полномасштабного вторжения.