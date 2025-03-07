Трамп сейчас размышляет над вопросом возможной депортации украинских беженцев и вскоре примет решение

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал свою позицию относительно возможной депортации украинцев с территории США. Он сообщил, что окончательное решение будет принято в ближайшие сроки.

Об этом сообщает Суспільне.

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По словам американского президента, лично он не хочет нанести вред кому-либо, "тем более украинцы многое пережили". Но мнения на тему возможной депортации украинцев в американском политикуме расходятся, поэтому Трампу придется принять решение.

"Некоторые люди считают, что это уместно, а некоторые - нет. И я приму решение довольно скоро, но мы прямо сейчас не рассматриваем это, особенно украинцы, и так прошли через много всего", — подчеркнул американский президент.

Ранее Reuters со ссылкой на анонимные источники писало, что все украинские беженцы в США могут быть депортированы из страны уже в апреле этого года.

А в материале Новини.LIVE мы объяснили, как споры в Белом доме могут повлиять на украинцев, которые эмигрировали в США.