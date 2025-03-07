Трамп "разозлен" на РФ из-за ударов по Украине — Axios

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Белом доме сообщают, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия усиливает напряженность в Украине. Сейчас он пытается достичь перемирия.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на анонимного представителя Белого дома.

Читайте также:

Трамп разъярен на Россию

Эти заявления появились на фоне поста Трампа в соцсети Truth Social, где он обещает России ввести санкции и тарифы.

Портал отмечает, что это первый случай с момента вступления Трампа в должность, когда он публично угрожает России, после того как ранее придерживался более мягкой позиции в отношении Владимира Путина.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что в последние дни "ярость Трампа усиливается" из-за поведения России и эскалации ее ударов по Украине в тот момент, когда президент США настаивает на прекращении огня.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о существенных успехах в урегулировании российско-украинской войны, достигнутые за последние дни как с украинской, так и с российской сторонами. Он выразил желание способствовать примирению между двумя странами и избежать эскалации ситуации, которая может привести к применению ядерного оружия.

Ранее Reuters со ссылкой на анонимные источники писало, что все украинские беженцы в США могут быть депортированыиз страны уже в апреле этого года.