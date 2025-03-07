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Трамп погрожує РФ потужними санкціями за відмову від переговорів

7 березня 2025 17:27
Анастасія Писаненко - редактор
Трамп погрожує РФ потужними санкціями за відмову від переговорів
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
Анастасія Писаненко - редактор

Президент США Дональд Трамп опублікував допис, у якому звернувся до України та Росії. Цього разу він зазначив можливі важелі тиску, які може застосувати щодо Москви.

Про це американський лідер написав у своїй соціальній мережі Social Truth у п'ятницю, 7 березня.

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.Пост Трампа. Фото: скріншот

Як Трамп погрожує Росії

"Виходячи з того, що Росія зараз абсолютно "тисне" на Україну на полі бою, я розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії, доки не буде досягнуто припинення вогню й остаточної угоди про мирне врегулювання", — повідомив Трамп.

Наприкінці Трамп звернувся до Росії та України.

"Сідайте за стіл переговорів негайно, поки не стало надто пізно. Дякую!!!" — наголосив він.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про істотні успіхи у врегулюванні російсько-української війни, досягнуті за останні дні як з українською, так і з російською сторонами. Він висловив бажання сприяти примиренню між двома країнами та уникнути ескалації ситуації, яка може призвести до застосування ядерної зброї.

Також Дональд Трамп висловив свою позицію щодо можливого депортування українців з території США. Він повідомив, що остаточне рішення буде ухвалене в найближчі терміни.

США переговори Дональд Трамп Україна Росія
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