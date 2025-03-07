Трамп угрожает РФ мощными санкциями за отказ от переговоров

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение, в котором обратился к Украине и России. На этот раз он отметил возможные рычаги давления, которые может применить в отношении Москвы.

Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Social Truth в пятницу, 7 марта.

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"Исходя из того, что Россия сейчас абсолютно "давит" на Украину на поле боя, я рассматриваю возможность введения широкомасштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мирном урегулировании", — сообщил Трамп.

В конце Трамп обратился к России и Украине.

"Садитесь за стол переговоров немедленно, пока не стало слишком поздно. Спасибо!!!" — подчеркнул он.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о существенных успехах в урегулировании российско-украинской войны, достигнутые за последние дни как с украинской, так и с российской сторонами. Он выразил желание способствовать примирению между двумя странами и избежать эскалации ситуации, которая может привести к применению ядерного оружия.

Также Дональд Трамп выразил свою позицию относительно возможной депортации украинцев с территории США. Он сообщил, что окончательное решение будет принято в ближайшие сроки.