Трамп уверен в желании РФ и Украины прекратить боевые действия
Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что на следующей неделе нужно обсудить возможность прекращения огня. При этом американский президент Дональд Трамп выразил свою убежденность в необходимости мирного решения.
Об этом президент США заявил во время выступления из Овального кабинета.
Трамп о переговорах РФ и Украины
Так, по словам Волца, встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским прошла не очень хорошо, но работа над решением продолжается.
Он подчеркнул важность урегулирования конфликта и прекращения боевых действий, отметив, что это касается как России, так и Украины.
В то же время Дональд Трамп выразил свою убежденность в необходимости мирного решения.
"Мы должны это остановить. Они теряют в среднем 2000 солдат в неделю. Это очень много. Вы согласны?" — заявил он.
Трамп подчеркнул, что должно быть четкое понимание с украинской стороны: готовы ли они к урегулированию конфликта.
Если Украина не намерена достигать мира, США будут вынуждены пересмотреть свою позицию.
Напомним, что во время того же выступления Трамп сделал заявление, в котором обсудил экономическую ситуацию в США и будущие изменения в тарифной политике страны.
Также Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин пользуется ограничением обмена разведданными между США и Украиной.
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