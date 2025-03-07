Трамп уверен в желании РФ и Украины прекратить боевые действия

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Волц заявил, что на следующей неделе нужно обсудить возможность прекращения огня. При этом американский президент Дональд Трамп выразил свою убежденность в необходимости мирного решения.

Об этом президент США заявил во время выступления из Овального кабинета.

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Так, по словам Волца, встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским прошла не очень хорошо, но работа над решением продолжается.

Он подчеркнул важность урегулирования конфликта и прекращения боевых действий, отметив, что это касается как России, так и Украины.

В то же время Дональд Трамп выразил свою убежденность в необходимости мирного решения.

"Мы должны это остановить. Они теряют в среднем 2000 солдат в неделю. Это очень много. Вы согласны?" — заявил он.

Трамп подчеркнул, что должно быть четкое понимание с украинской стороны: готовы ли они к урегулированию конфликта.

Если Украина не намерена достигать мира, США будут вынуждены пересмотреть свою позицию.

Напомним, что во время того же выступления Трамп сделал заявление, в котором обсудил экономическую ситуацию в США и будущие изменения в тарифной политике страны.

Также Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин пользуется ограничением обмена разведданными между США и Украиной.