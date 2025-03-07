Трамп зробив заяву про гарантії безпеки для України

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот з відео

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у п'ятницю, 7 березня, заявив, що не думає зараз про гарантії безпеки для України. Він зазначив, що спершу треба закінчити війну.

Про це Трамп сказав під час виступу в Овальному кабінеті.

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"Перш ніж думати про це (гарантії безпеки. — Ред.), я хочу розібратися з війною, закінчити її. Щодо питання про безпеку, то це легка частина. Найскладніше — завершити її", — сказав Трамп.

Часткове перемир'я

Президент України Володимир Зеленський запропонував ідею щодо перемир'я "в повітрі та на морі" як перший крок до завершення війни з Росією. Угода передбачає припинення ракетних та дронових ударів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури, а також припинення військових операцій у Чорному морі.

Крім того, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонували одномісячне перемир'я в Україні.

Нагадаємо, за словами радника Трампа з нацбезпеки Майк Волца, президент США переконаний у необхідності мирного вирішення війни в Україні.

Також Трамп визнав, що російський президент Володимир Путін користується тим, що США обмежили обмін розвідувальними даними з Україною.