Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Трамп ответил, когда сможет дать Украине гарантии безопасности
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 7 марта, заявил, что не думает сейчас о гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что сначала надо закончить войну.
Об этом Трамп сказал во время выступления в Овальном кабинете.
Гарантии безопасности для Украины
"Прежде чем думать об этом (гарантии безопасности. — Ред.), я хочу разобраться с войной, закончить ее. Что касается вопроса о безопасности, то это легкая часть. Самое сложное — завершить ее", — сказал Трамп.
Частичное перемирие
Президент Украины Владимир Зеленский предложил идею о перемирии "в воздухе и на море" как первый шаг к завершению войны с Россией. Соглашение предусматривает прекращение ракетных и дроновых ударов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры, а также прекращение военных операций в Черном море.
Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили одномесячное перемирие в Украине.
Напомним, по словам советника Трампа по нацбезопасности Майк Волца, президент США убежден в необходимости мирного решения войны в Украине.
Также Трамп признал, что российский президент Владимир Путин пользуется тем, что США ограничили обмен разведывательными данными с Украиной.
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