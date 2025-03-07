Трамп сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот из видео

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в пятницу, 7 марта, заявил, что не думает сейчас о гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что сначала надо закончить войну.

Об этом Трамп сказал во время выступления в Овальном кабинете.

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Гарантии безопасности для Украины

"Прежде чем думать об этом (гарантии безопасности. — Ред.), я хочу разобраться с войной, закончить ее. Что касается вопроса о безопасности, то это легкая часть. Самое сложное — завершить ее", — сказал Трамп.

Частичное перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский предложил идею о перемирии "в воздухе и на море" как первый шаг к завершению войны с Россией. Соглашение предусматривает прекращение ракетных и дроновых ударов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры, а также прекращение военных операций в Черном море.

Кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили одномесячное перемирие в Украине.

Напомним, по словам советника Трампа по нацбезопасности Майк Волца, президент США убежден в необходимости мирного решения войны в Украине.

Также Трамп признал, что российский президент Владимир Путин пользуется тем, что США ограничили обмен разведывательными данными с Украиной.