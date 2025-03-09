США заморозили технічну підтримку F-16 для України — що буде далі

Винищувач F-16. Фото: Unsplash

Сполучені Штати Америки заморозили технічну підтримку F-16 для України. Однак їх можуть замінити французькими винищувачами Mirage 2000.

Про це інформує видання Forbes.

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Відтак, адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила американську допомогу Україні, зокрема життєво важливу підтримку у вигляді глушників радіолокаційних перешкод для винищувачів F-16.

Зазначається, що це може позбавити українські ВПС найважливіших засобів повітряної протидії в критичний момент трирічної війни Росії проти України. Однак Україна має союзників. Відтак, українці можуть частково компенсувати цей недолік завдяки французьким винищувачам Dassault Mirage 2000.

Українські пілоти широко використовують можливості F-16, оснащених капсулами радіоелектронної боротьби AN/ALQ-131, які створюють електронні перешкоди для російських радарів. Як зазначає аналітична група Conflict Intelligence Team, фактично, ці літаки виконують роль "літаючої протиповітряної оборони" з технологіями раннього попередження про ракетний напад.

Однак російські ВПС можуть адаптуватися, змінюючи частоти своїх радарів, щоб обходити перешкоди. За адміністрації Байдена ВПС США регулярно оновлювали частоти AN/ALQ-131 у відповідь на такі зміни. Однак, за Трампа, українські льотчики перестали отримувати ці оновлення, що може зробити системи застарілими.

На щастя для українських ВПС, надлишкові винищувачі Mirage 2000, які Франція передає українській армії, оснащені власними потужними системами глушіння перешкод — і американці не беруть участі в їхньому програмуванні. Зрештою, Франція може передати десятки надзвукових винищувачів Mirage 2000 — перші пів дюжини з них вже виконують завдання в Україні.

Зазначається, що у довгостроковій перспективі українці могли б переобладнати свої F-16 засобами радіоелектронної протидії неамериканського виробництва. Бельгійці зробили щось подібне ще в 1990-х роках, тож це не є неможливим. Але це може вимагати часу і грошей.

Нагадаємо, що нещодавно українські військові оприлюднили унікальні кадри, на яких зафіксовано момент знищення російських крилатих ракет Х-101 винищувачами Mirage-2000. Ці літаки захисники неба отримали від Франції.

Раніше повідомлялося, що під час масштабної атаки на Україну 7 березня вперше в небі працювали французькі винищувачі Mirage-2000. Вони прибули до нашої країни лише місяць тому.