США заморозили техническую поддержку F-16 для Украины - что будет дальше

Истребитель F-16. Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки заморозили техническую поддержку F-16 для Украины. Однако их могут заменить французскими истребителями Mirage 2000.

Об этом информирует издание Forbes.

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Следовательно, администрация президента США Дональда Трампа приостановила американскую помощь Украине, в частности жизненно важную поддержку в виде глушителей радиолокационных помех для истребителей F-16.

Отмечается, что это может лишить украинские ВВС важнейших средств воздушного противодействия в критический момент трехлетней войны России против Украины. Однако Украина имеет союзников. Следовательно, украинцы могут частично компенсировать этот недостаток благодаря французским истребителям Dassault Mirage 2000.

Украинские пилоты широко используют возможности F-16, оснащенных капсулами радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, которые создают электронные помехи для российских радаров. Как отмечает аналитическая группа Conflict Intelligence Team, фактически, эти самолеты выполняют роль "летающей противовоздушной обороны" с технологиями раннего предупреждения о ракетном нападении.

Однако российские ВВС могут адаптироваться, меняя частоты своих радаров, чтобы обходить помехи. При администрации Байдена ВВС США регулярно обновляли частоты AN/ALQ-131 в ответ на такие изменения. Однако, при Трампе, украинские летчики перестали получать эти обновления, что может сделать системы устаревшими.

К счастью для украинских ВВС, избыточные истребители Mirage 2000, которые Франция передает украинской армии, оснащены собственными мощными системами глушения помех — и американцы не участвуют в их программировании. В конце концов, Франция может передать десятки сверхзвуковых истребителей Mirage 2000 — первые полдюжины из них уже выполняют задачи в Украине.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе украинцы могли бы переоборудовать свои F-16 средствами радиоэлектронного противодействия неамериканского производства. Бельгийцы сделали нечто подобное еще в 1990-х годах, поэтому это не является невозможным. Но это может потребовать времени и денег.

Напомним, что недавно украинские военные обнародовали уникальные кадры, на которых зафиксирован момент уничтожения российских крылатых ракет Х-101 истребителями Mirage-2000. Эти самолеты защитники неба получили от Франции.

Ранее сообщалось, что во время масштабной атаки на Украину 7 марта впервые в небе работали французские истребители Mirage-2000. Они прибыли в нашу страну лишь месяц назад.