Трамп звільнив військових Пентагону — ексміністри відреагували

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звільнив голову Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів. Його дії засудили п'ять колишніх міністрів оборони країни та закликали Конгрес США зупинити будь-яке затвердження їхніх наступників.

Про це пише Reuters у п'ятницю, 28 лютого.

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Кадрові зміни у США

Колишні очільники Пентагону засудили "безрозсудне" звільнення Трампом голови Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів.

У листі вони звинуватили нового президента у прагненні перетворити аполітичну американську армію на інструмент партійної політики. Також ексміністри вважають, що Трамп використовує звільнення для "усунення правових обмежень президентської влади".

Колишні міністри оборони закликали Палату представників і Сенат США провести слухання, щоб оцінити наслідки звільнень Трампа для національної безпеки.

"Дії президента Трампа підривають наші добровольчі сили і послаблюють нашу національну безпеку", — йдеться у заяві.

Лист підписали Джеймс Меттіс, Вільям Перрі, Леон Панетт, Чак Хейгел та Ллойд Остін — троє останніх очолювали посаду міністри при адміністраціях Білла Клінтона, Барака Обами і Джо Байдена.

У матеріалі йдеться, що Трамп оголосив кадрові зміни увечері 27 лютого, але його адміністрація досі не пояснила причин безпрецедентних перестановок.

Чим загрожує рішення Трампа

Колишні міністри оборони застерегли у листі, що дії в Пентагоні можуть "відлякати американців" від вибору військової кар'єри, якщо їхня кар'єра буде оцінюватися "через призму партійної політики".

"Ми звертаємося до Конгресу США із закликом притягнути пана Трампа до відповідальності за ці нерозважливі дії і повною мірою виконати свої конституційні обов'язки з нагляду", — додали вони.

Нагадаємо, член Палати представників США Жасмін Крокетт розкритикувала Трампа через небажання прямо визнати, що Росія напала на Україну.

Також Трамп висловив думку, що російський президент Володимир Путін після укладення мирної угоди "не нападе знову" на Україну.