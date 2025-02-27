Путін не нападе знову на Україну після мирної угоди — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін не нападе знову, якщо Україна та РФ укладуть мирну угоду. Він наголосив, що у США були "дуже хороші" переговори.

Про це американський лідер Дональд Трамп сказав під час зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером у четвер, 27 лютого.

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Дональд Трамп заявив, що РФ не нападе знову на Україну. Він переконаний, що угода буде дійсною. Разом з тим, Президент США наголосив, що варто "довіряти, але перевіряти".

"Я не думаю, що Путін знову вторгнеться, якщо буде мирна угода з Україною. Росія діяла дуже добре, у нас були дуже хороші переговори як з Україною, так і з Росією", — сказав очільник США.

Нагадаємо, також Дональд Трамп повідомив про те, що угода про ресурси може стати для України "опорою". Попри це обговорювати гарантії безпеки Президент США готовий тільки після її підписання.

Крім того, Дональд Трамп спростував свої ж слова про Володимира Зеленського. Раніше він назвав Президента України "диктатором", а тепер здивувався, мовляв, такого не було.