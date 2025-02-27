Путін прокоментував перші контакти з адміністрацією Трампа

Володимир Путін. Фото: Reuters

Президент Росії Володимир Путін зазначив, що початкові контакти Москви з новою адміністрацією США викликають оптимізм. Він підкреслив, що партнери демонструють прагматичний підхід до ситуації.

Про це повідомляють росЗМІ в четвер, 27 лютого.

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"Є зустрічний настрій працювати на відновлення міждержавних відносин, на поступове вирішення колосального обсягу системних стратегічних проблем, що накопичилися у світовій архітектурі", — заявив він.

За словами російського диктатора, перші контакти РФ з новою американською адміністрацією вселяють певні надії.

"Наші сьогоднішні партнери демонструють прагматизм, реальний погляд на речі, відмовляються від багатьох стереотипів, так званих правил, і месіанських, ідеологічних кліше своїх попередників", — зробив пропагандистську заяву Путін.

За словами диктатора, саме перелічені ним речі начебто призвели до "кризи всієї системи міжнародних відносин і почали розвалювати зсередини саму західну спільноту".

Голова Кремля підкреслив, що на це вказують як економічні труднощі в багатьох західних країнах, так і складнощі у внутрішній політиці. За його словами, це особливо помітно на тлі внутрішньополітичних процесів у цих державах.

Крім того, він заявив, що Росія і США начебто готові знову налагоджувати співпрацю.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 лютого, у Стамбулі відбулася друга зустріч між представниками Сполучених Штатів та Росії.

Крім того, нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність прийняти переговори у своїй країні між РФ, США та Україною.