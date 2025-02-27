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США та РФ знову сіли за стіл переговорів — цього разу в Туреччині

27 лютого 2025 09:50
Анастасія Постоєнко - Редактор
США та Росія провели переговори в Стамбулі — що обговорювали
Кортеж із політиками у Стамбулі. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Стамбулі відбулася чергова зустріч між представниками Сполучених Штатів та Росії. Це вже другий раунд переговорів за останній місяць, після попередньої зустрічі в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), де обговорювалася ситуація в Україні.

Про це повідомили росЗМІ

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Зустріч відбувається у резиденції генконсула США в Стамбулі та присвячена відновленню роботи посольств обох країн. Американська та російська сторони намагаються знайти рішення щодо дипломатичної напруги, яка триває після масштабних скорочень персоналу та закриття низки консульських установ.

Перед початком переговорів глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що за підсумками цієї зустрічі стане зрозумілим, наскільки сторони можуть швидко й ефективно вирішувати проблемні питання. 

Якщо в Ер-Ріяді обговорювалася війна в Україні та міжнародна безпека, то в Стамбулі питання має більш технічний характер, що свідчить про намір знизити напруженість хоча б на рівні дипвідносин.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про готовність прийняти переговори у своїй країні між РФ, США та Україною.

Також лідер Туреччини підтвердив, що турецькі компанії візьмуть участь у відбудові України.

США переговори політики Росія Стамбул
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