Ердоган заявив про готовність Туреччини прийняти переговори щодо миру

Реджеп Тайїп Ердоган. Фото: скриншот

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти переговори. Він хоче, аби наступного року відзначали річницю миру, а не війни.

Про це Реджеп Тайїп Ердоган сказав на саміті "Підтримуй Україну" у понеділок, 24 лютого.

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Закінчення війни

"Ми будемо працювати заради справедливого миру. Ми готові прийняти переговори, я кажу це зі щирістю, бо хочу, аби наступного року ми відзначали річницю миру, а не війни", — наголосив Ердоган.

За його словами, Туреччина продовжить усі зусилля для встановлення справедливого та тривалого миру.

Він сподівається, що цього року закінчиться війна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф наголосив, що для України важливий не просто кінець бойових дій, а стійкий і довготривалий мир.

Також Президент Фінляндії Александр Стубб підкреслив, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.