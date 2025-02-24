Війна в Україні — в Нідерландах відповіли, яким має бути мир

Дік Схоф та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що Україні потрібний сталий та тривалий мир. Він полягає не лише в закінченні бойових дій.

Про це прем'єр повідомив під час саміту "Підтримуй Україну" у Києві 24 лютого.

Читайте також:

Який мир потрібний Україні

"Останні два жахливі тижні ми мали прикру історію. Ми не знаємо, що буде наступними тижнями, місяцями, але Нідерланди бачать лише один вихід — тривалий і стабільний мир в Україні та Європі", — наголосив Схоф.

Прем'єр пояснив, що це означає не лише той мир, який завершує усі агресивні ворожі дії, а той, який гарантує безпечне майбутнє. За його словами, дуже важливо, щоб Україна була сильною на полі бою.

"Не менш важливо, аби ваші й наші голоси чули під час переговорів. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", — наголосив Дік Схоф.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що в Україні не може бути мир за всяку ціну.

Водночас Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що Туреччина готова прийняти переговори. Він хоче, аби наступного року відзначали річницю миру, а не війни.