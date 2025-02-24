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Не лише кінець бойових дій — як Нідерланди бачать мир в Україні

24 лютого 2025 12:22
Карина Приходько - Редактор
Війна в Україні — в Нідерландах відповіли, яким має бути мир
Дік Схоф та Володимир Зеленський. Фото: ОП
Карина Приходько - Редактор

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що Україні потрібний сталий та тривалий мир. Він полягає не лише в закінченні бойових дій.

Про це прем'єр повідомив під час саміту "Підтримуй Україну" у Києві 24 лютого. 

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"Останні два жахливі тижні ми мали прикру історію. Ми не знаємо, що буде наступними тижнями, місяцями, але Нідерланди бачать лише один вихід — тривалий і стабільний мир в Україні та Європі", — наголосив Схоф. 

Прем'єр пояснив, що це означає не лише той мир, який завершує усі агресивні ворожі дії, а той, який гарантує безпечне майбутнє. За його словами, дуже важливо, щоб Україна була сильною на полі бою. 

"Не менш важливо, аби ваші й наші голоси чули під час переговорів. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", — наголосив Дік Схоф. 

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що в Україні не може бути мир за всяку ціну   

Водночас Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що Туреччина готова прийняти переговори. Він хоче, аби наступного року відзначали річницю миру, а не війни.

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