Війна в Україні — в Нідерландах відповіли, яким має бути мир

Не лише кінець бойових дій — як Нідерланди бачать мир в Україні
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що Україні потрібний сталий та тривалий мир. Він полягає не лише в закінченні бойових дій.
Про це прем'єр повідомив під час саміту "Підтримуй Україну" у Києві 24 лютого.
Який мир потрібний Україні
"Останні два жахливі тижні ми мали прикру історію. Ми не знаємо, що буде наступними тижнями, місяцями, але Нідерланди бачать лише один вихід — тривалий і стабільний мир в Україні та Європі", — наголосив Схоф.
Прем'єр пояснив, що це означає не лише той мир, який завершує усі агресивні ворожі дії, а той, який гарантує безпечне майбутнє. За його словами, дуже важливо, щоб Україна була сильною на полі бою.
"Не менш важливо, аби ваші й наші голоси чули під час переговорів. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи", — наголосив Дік Схоф.
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що в Україні не може бути мир за всяку ціну.
Водночас Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що Туреччина готова прийняти переговори. Він хоче, аби наступного року відзначали річницю миру, а не війни.
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