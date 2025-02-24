Война в Украине — в Нидерландах ответили, каким должен быть мир

Дик Схоф и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что Украине нужен устойчивый и длительный мир. Он заключается не только в окончании боевых действий.

Об этом премьер сообщил во время саммита "Поддерживай Украину" в Киеве 24 февраля.

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Какой мир нужен Украине

"Последние две ужасные недели у нас была досадная история. Мы не знаем, что будет в последующие недели, месяцы, но Нидерланды видят только один выход — длительный стабильный мир в Украине и Европе", — подчеркнул Схоф.

Премьер пояснил, что это означает не только тот мир, который завершает все агрессивные вражеские действия, а тот, который гарантирует безопасное будущее. По его словам, очень важно, чтобы Украина была сильной на поле боя.

"Не менее важно, чтобы ваши и наши голоса слышали во время переговоров. Ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы", — подчеркнул Дик Схоф.

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил, что в Украине не может быть мир любой ценой..

В то же время Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция готова принять переговоры. Он хочет, чтобы в следующем году отмечали годовщину мира, а не войны.