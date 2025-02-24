Эрдоган заявил о готовности Турции принять переговоры по миру

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: скриншот

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова принять переговоры. Он хочет, чтобы в следующем году отмечали годовщину мира, а не войны.

Об этом Реджеп Тайип Эрдоган сказал на саммите "Поддерживай Украину" в понедельник, 24 февраля.

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"Мы будем работать ради справедливого мира. Мы готовы принять переговоры, я говорю это с искренностью, потому что хочу, чтобы в следующем году мы отмечали годовщину мира, а не войны", — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, Турция продолжит все усилия для установления справедливого и прочного мира.

Он надеется, что в этом году закончится война.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф отметил, что для Украины важен не просто конец боевых действий, а устойчивый и долговременный мир.

Также Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять.