Не можна довіряти Путіну — заява Александра Стубба

Александр Стубб. Фото: скриншот

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не можна довіряти російському диктатору Володимиру Путіну. Крім того, не варто укладати будь-яку угоду.

Про це Александр Стубб сказав на саміті "Підтримуй Україну" у понеділок, 24 лютого.

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"У Фінляндії ми дійсно розуміємо те, що ви проходите. Здебільшого для мене ця війна стосується виживання нації України. РФ, очевидно, почала цю війну, але вона почала загарбання територій ще у 2008 році, нападаючи на Грузію, а потім у 2014, анексуючи Крим. Сьогодні ми відзначаємо треті роковини повномасштабного вторгнення, але ця війна триває вже 11 років", — наголосив Стубб.

За його словами, багато людей не розуміють, що це стосується не лише України, але й Європи, США, порядку у всьому світі.

Стубб зазначив, якщо світ дозволить Росії припинити існування української держави, то це не лише Україна програє, але й Європа і Захід, і США. Він наголосив, що не можна довіряти Путіну та укладати з ним будь-яку угоду.

"Якщо РФ отримає те, що хоче, на Україні не зупиниться, Путін буде рухатися вперед, бо він має імперіалістичне бачення. Останні кілька тижнів ми трохи розгубилися, бо змінилася адміністрація Білого дому", — каже Стубб.

Президент Фінляндії запропонував:

До зупинення вогню — тиснути на Росію, включно з санкціями, використанням заморожених активів.

Припинення вогню — варто враховувати лінію розмежування, моніторити різні процеси, але враховувати перемовини стосовно процесу миру. На цьому етапі можна говорити про зняття санкцій.

Захист України — не РФ вирішує, що Україна матиме на кордонах і коли.

Він додав, що не Росія вирішує, хто буде членом ЄС та НАТО.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність усім партнерам за підтримку країни.

Також лідер Польщі Анджей Дуда впевнений, що найкращою гарантією безпеки для України є НАТО.