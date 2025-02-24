Зеленський подякував союзникам за єдність у досягненні миру

Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський подякував усім партнерам за підтримку нашої держави. Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін не подарує мир просто так.

Про це український лідер сказав під час виступу на саміті "Підтримуй Україну" в понеділок, 24 лютого.

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Зеленський подякував союзникам

"Дякую, що за три роки ми не втратили головного — єдності, не загубили правди, не зрадили своїй меті — надійному, тривалому миру для України", — наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав присутнім, що Путін не подарує мир, а також не віддасть його в обмін на щось. Цивілізований світ має здобути його силою, мудрістю і єдністю.

Також глава держави додав, що Україна, Європа та США мають сидіти за столом переговорів навпроти Росії. Це треба зробити, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію, перезавантаження чи замирення.

Раніше Зеленський опублікував відео до третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ до України. Він подякував кожному, хто боронить нашу державу або ж допомагає захисникам.

Нагадуємо, що керівник ОПУ Андрій Єрмак під час форуму "Рік. Україна 2025" повідомив, що Україна їде до США на перемовини з американцями.