Зеленський привітав Мерца з перемогою та закликав продовжити спільну роботу з Німеччиною для миру в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський висловив свої привітання Фрідріху Мерцу та партії ХДС/ХСС. Саме вони попередньо перемагають на національних виборах у Німеччині.

Свої привітання Зеленський опублікував у соцмережі X.

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Привітання від Зеленського. Фото: Скриншот

Президент України зазначив, що Мерц та ХДС/ХСС отримали чіткий голос виборців, і зараз це дуже важливо для Європи.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої спільної роботи з Німеччиною, щоб захистити життя, наблизити справжній мир до України та зміцнити Європу", — написав президент України.

На його думку, Європа повинна бути здатною захищатися, розвивати свою промисловість і досягати необхідних результатів. Європі потрібні спільні успіхи, і ці успіхи принесуть Європі ще більшу єдність.

Нагадаємо, після ймовірної поразки за даними екзитполів Шольц виступив з промовою. Він привітав Мерца та стурбований високим рейтингом Аліс Вайдель, яка підтримує Росію.

Також ми писали, що Мерц відомий своєю підтримкою України та восени 2024 року закликав уряд Німеччини надати ракети Taurus.