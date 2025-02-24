Лідер країн та політики палко відреагували на можливу перемогу Фрідріха Мерца та успіх ультраправих з AfD

Можливий майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в Ірпені. Фото: УНІАН

У Німеччини пройшли національні вибори в Бундестаг і за попередніми даними Опозиційні консерватори ХДС/ХСС набрали більш за інших процент голосів виборців. Вже є реакція світових політиків на перемогу можливого майбутнього канцлера Фрідріха Мерца, який палко підтримує Україну, та відгуки політиків щодо участі інших учасників виборів, в тому числі ультраправих з AfD.

Відгуки та реакції світових політиків зібрала агенція Reuters.

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Трамп згадав мігрантів та екологію

Президент США Дональд Трамп вважає, що ці вибори — чудовий день для Німеччини. На його думку, "як і США, народ Німеччини втомився від безглуздої програми, особливо щодо енергетики та імміграції, яка переважала стільки років. Це чудовий день для Німеччини".

Прем'єр Ізраїля Беньямін Нетаньяху про партнерство

Повідомлення Беньяміна Нетаньяху. Фото: Скриншот

Очільник ізраїльского уряду Беньямін Нетаньяху привітав можливого майбутнього канцлера Фрідріха Мерца та партію ХДС/ХСС. Ізраїль сподівається на подальше зміцнення партнерства.

"Вітаю Фрідріха Мерца та ХДС/ХСС із явною перемогою на сьогоднішніх виборах. Сподіваюся на тісну співпрацю з вашим майбутнім урядом для подальшого зміцнення партнерства між нашими двома країнами", — зазначив Нетаньяху.

Генсек НАТО Марк Рютте згадав витрати на оборону

Якщо прем'єр Ізраїля говорив про співдружність, то генсека НАТО Марко Рютте, звичайно, цікавить оборона Європи. Він наголосив у привітання на збільшення оборонних бюджетів.

"Вітаю Фрідріха Мерца з сьогоднішньою перемогою на виборах у Німеччині.

З нетерпінням чекаю співпраці з вами в цей вирішальний момент для нашої спільної безпеки. Життєво важливо, щоб Європа збільшила витрати на оборону, і ваше лідерство буде ключовим", — заявив Рютте.

Прем'єр Греції не сумнівається, що Мерц стане канцлером

Привітання Мерца від прем'єра Греції. Фото: Скриншот

Очільник грецького уряду Кіріакос Міцотакіс у соцмережі X привітав лідера ХДС/ХСС та висловив впевненість, що він стане наступним канцлером після програшу на виборах політичної сили Олафа Шольца.

"Вирішальна перемога для нашої політичної родини, для Німеччини та для Європи. Вітаємо Фрідріха Мерца! Одне ясно: ви будете наступним канцлером Німеччини", — написав грецький прем'єр.

Чехія сподівається на партнерство

Повідомлення чеського прем'єра. Фото: Скриншот

Прем'єр Чехії Петр Фіала теж привітав Мерца з перемогою та наголосив на необхідності поглиблення чесько-німецької співпраці.

"Вітаю Фрідріха Мерца та ХДС/ХСС з перемогою на виборах у Німеччині. Бажаю вам багато сил і успіхів у формуванні федерального уряду. Я з нетерпінням чекаю подальшого поглиблення чесько-німецької співпраці та спільної роботи над сильнішою Європою", — написав Фіала у соцмережі X.

Ультраправі Австрії про "кліматичний комунізм" та мігрантів

У зв'язку з непоганим, як для ультраправих, попереднім результатом партії AfD, їхні австрійські "колеги" відреагували оптимістично. Лідер австрійської ультраправої партії "Свобода" згадав про ісламський терор, кліматичний комунізм та нелегалів.

"Станом на сьогодні в брандмауері партій системи є зяюча діра, яка насправді є стіною страху проти волі людей і демократичних змін, спричинених надіями людей, які втомилися від опіки, нелегальної масової імміграції та ісламістського терору та хаосу безпеки, що є наслідком цього, кліматичного комунізму та руйнування добробуту.

Сьогодні лагідний, заспокійливий вітер свободи 1989 року віє Берліном і всією Федеративною Республікою", — заявив він.

Італійський заступник прем'єра теж підтримав успіх ультраправих Німеччини

Матео Сальвіні висловився щодо успіху партії AfD. Їй вдалось подвоїти голоси "попри всі нападки".

"Зміни перемагають і в Німеччині! AfD подвоює свої голоси, незважаючи на напади та брехню зліва: зупиніть нелегальну імміграцію та ісламський фанатизм, досить екобожевілля, віддайте пріоритет миру та робочим місцям, Європа має бути радикально змінена. Молодець (співголова AfD) Аліса Вайдель, так тримати!", — заявив Сальвіні.

Нагадаємо, після ймовірної поразки за даними екзитполів Шольц виступив з промовою. Він привітав Мерца та стурбований високим рейтингом Аліс Вайдель, яка підтримує Росію.

Також ми писали, що Мерц відомий своєю підтримкою України та восени 2024 року закликав уряд Німеччини надати ракети Taurus.