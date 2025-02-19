Вибори в Німеччині 2025 — хто такий кандидат у канцлери Фрідріх Мерц

Зеленський і Мерц у Києві. Фото: Офіс президента

У Німеччині в неділю, 23 лютого, відбудуться позачергові вибори до Бундестагу, парламенту ФРН, і, за даними ЗМІ, чинний канцлер Олаф Шольц втрачає свої шанси на перемогу. Серед інших основних кандидатів на посаду — Фрідріх Мерц від блоку консервативних Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

Що про нього відомо, як він планує змінити уряд Німеччини і що думає про російсько-українську війну — в матеріалі Новини.LIVE.

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Карʼєра Фрідріха Мерца

Фрідріх Мерц відомий у Німеччині як адвокат та політик. Після закінчення університету працював суддею та займався адвокатською діяльністю. Пізніше став депутатом Європейського парламенту, а в 1994 році був обраний в Бундестаг, де займався законодавством в економічній сфері.

Фрідріх Мерц у молодості. Фото: з відкритих джерел

У 2000 році він став лідером фракції Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), але пробув на посаді два роки, адже фракція отримала поразку на виборах у 2002-му.

Його на посаді голови фракції замінила Ангела Меркель, вона ж тоді усунула його з посаді і блокувала запропоновану ним податкову реформу. Він у свою чергу критикував її рішення.

Мерц і Меркель. Фото: з відкритих джерел

Політик Мерц і Ангела Меркель. Фото: з відкритих джерел

Наразі Мерц — один із кількох головних кандидатів на посаду канцлера Німеччини. Серед його конкурентів — чинний канцлер Олаф Шольц, лідер Союзу 90/Зелені Роберт Габек та лідерка ультраправої та проросійської політсили Альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель.

На особистому сайті Мерца є слоган "Знову вивести Німеччину вперед". На головній сторінці йде відлік годин до виборів в уряд.

Сайт Фрідріха Мерца. Фото: скриншот

Ставлення Мерца до війни в Україні

Фрідріха Мерца називають головним критиком Шольца і прихильником України. Він одним із перших приїхав до України на початку повномасштабної війни. Він прибув у Київ у травні 2022 року і відвідав зруйнований Ірпінь та інші міста області.

Мерц в Ірпені в 2022 році. Фото: з відкритих джерел

Він ще раніше критикував будівництво "Північного потоку-2", вважаючи, що це загострює конфлікт. А після отруєння Навального він закликав зупинити "Північний потік-2".

Будучи кандидатом у канцлери Німеччини, він неодноразово висловлювався щодо війни в Україні. Він вважає, що у Заходу немає мети перемогти Росію, але Україна має відновити свій суверенітет і територіальну цілісність. На його думку, баланс сил виглядає жахливим, адже союзники України зробили занадто мало і занадто пізно.

На Мюнхенській безпековій конференції він висловився, що не варто знімати питання членства України в НАТО, хоч чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляє, що Україна не може цього зробити. У Мюнхені відбулася і зустріч Зеленського та Мерца.

"Зустріч із Фрідріхом Мерцом і хороша розмова про європейську політику. Подякував за підтримку й готовність разом захищати спільні інтереси. Німеччина серед найбільших наших партнерів, найбільших захисників життя. І ми це справді цінуємо, особливо допомогу з ППО: тисячі життів врятовані. Саме так маємо працювати й надалі з усіма партнерами", — написав Зеленський.

Зеленський про зустріч з Мерцом. Фото: скриншот

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц також очікує виборів, сподіваючись на перемогу. Яка його роль в зовнішній політиці і війні Росії проти України — ми писали раніше.