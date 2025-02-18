Канцлер Німеччини Олаф Шольц - біографія та підтримка України під час війни

Олаф Шольц в Ірпені в 2022 році. Фото: з відкритих джерел

У світовій політиці не так багато облич, які за свою карʼєру стали відомими, а під час повномасштабної російсько-української війни відіграли важливу роль у підтримці України. Одне з таких — нинішній канцлер ФРН Олаф Шольц, який хоч і їздив до Москви і спершу не підтримував постачання зброї до України, все ж сприяв тому, що Україна отримала не один пакет військової допомоги від Німеччини і зараз країна-сусід не підтримує "навʼязаний Україні мир".

У Німеччині 23 лютого 2025 року відбудуться дострокові вибори Бундестагу (парламенту ФРН), серед кандидатів в канцлери і Олаф Шольц. За даними ЗМІ, його шанси на перемогу стрімко зменшуються. Що він робить у політиці, який він поза нею і його позиція щодо російсько-української війни — в матеріалі Новини.LIVE.

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Карʼєра Олафа Шольца

Він народився в багатодітній родині, яка займалася текстилем. Його брати обрали професії медиків і компʼютерних технологій, а от Олаф Шольц вивчав право в Гамбурзькому університеті.

Олаф Шольц в молодості. Фото: Вікіпедія

Розпочав карʼєру в юридичній фірмі, пізніше перейшов працювати вже в державний сектор.

Був сенатором внутрішніх справ Гамбурга, федеральним міністром праці та соціальних питань країни при уряді Ангели Меркель. З 2018 року по 2021 рік обіймав посаду міністра фінансів Німеччини.

У грудні 2021 року його затвердили на посаді канцлера замість Ангели Меркель, яка в цьому кріслі провела 16 років.

Ангела Меркель і Олаф Шольц. Фото: Reuters

Ставлення Шольца до війни України

Під час передвиборчої кампанії та і після неї у 2021 році він мало говорив про зовнішню політику Німеччини. Його висловлювання мали один посил — Німеччина має вести узгоджену політику разом з Євросоюзом. Тоді від нього не очікували кардинально іншої політики щодо стосунків з Росією, прогнозували, що він буде діяти так само, як і Меркель.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шольц прибув з візитом до Москви. Там він висловився щодо деескалації конфлікту на сході України. У січні він також заявив, що підтримує політику попередньої влади Німеччини щодо непостачання зброї Україні.

В Україну він прибув 14 лютого 2022 року і тоді заявив, що питання про вступ України до НАТО неактуальне.

Шольц і Зеленський в Києві в лютому 2022 року. Фото: Reuters

Вже 17 лютого Шольц говорив телефоном з президентом США Джозефом Байденом, обговорюючи загрозу російського вторгнення. 19 лютого відбулася Мюнхенська конференція, однак про вступ України до НАТО знову мова не йшла.

Росія вторглася в Україні 24 лютого 2022 року, а вже 26 лютого Шольц змінив свою позицію щодо постачання Україні зброї. Тоді Німеччина заявила, що постачатиме протитанкові засоби та ракети.

Однак він не виступав однозначно щодо Росії, адже не вважав винними всіх росіян, а лише Путіна. Блокував відключення російського "Сбербанка", а також Німеччина вивела з-під санкцій постачання енергоносіїв з РФ.

Вже у червні 2022 року Шольц і низка інших європейських політиків прибули з візитом до України.

Олаф Шольц в Ірпені у 2022 році. Фото: з відкритих джерел

Вони відвідали Ірпінь, який вже був звільнений від російських окупантів і став місцем для "політичних екскурсій", аби впливати на рішення європейських політиків щодо допомоги Україні.

Вже у жовтні 2022 Німеччина відмовилася від закупівлі російського газу.

Шольц говорив по телефону з Путіним і закликав його вивести війська з України. Тим часом Німеччина приймала тисячі українських біженців, надаючи їм соціальний пакет допомоги.

Також Німеччина неодноразово надавала Україні пакети військової допомоги і стала однією з країн, яка найбільше допомагає під час війни.

Олаф Шольц у Києві в 2024 році. Фото: з відкритих джерел

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США у 2025 році все більше розмов точаться навколо перемовин між РФ та Україною.

Шольц і Трамп. Фото: з відкритих джерел

Про це говорили і на Мюнхенській безпековій конференції, де Шольц заявив про те, що бачить підтримку Заходу Україні, але не розуміє направлення адміністрації Трампа.

"Те, що ми чули від міністра оборони та президента — це те що вони продовжать підтримувати Україну. Це я чув і на двосторонніх перемовинах з Дональдом Трампом. Всі мають розуміти, що це також жест Путіну, що він не може розраховувати на зменшення допомоги, щоб здобути необхідні компроміси", — заявив Шольц.

Він підкреслив, що Україна сильна і демократична держава, якій відкрили шлях до ЄС. І після закінчення війни Україна матиме сильну армію, саме це і унеможливить повторний наступ з боку Росії.

Особисте життя Шольца

Олаф Шольц одружений з політикинею Бріттою Ернст. Вони не мають дітей. Крім політики, він займається соціальною діяльністю, приділяючи увагу освітнім проєктам у школах.

Олаф Шольц з дружиною. Фото: з відкритих джерел

Як ми писали раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що Україна стане членом Європейського Союзу.

Також він зробив заяву, що Україна й надалі отримуватиме підтримку, а також сказав про мирні плани закінчення війни.