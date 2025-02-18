Канцлер Германии Олаф Шольц - биография и поддержка Украины во время войны

Мнение изменено — как Олаф Шольц влиял на войну в Украине
В мировой политике не так много лиц, которые за свою карьеру стали известными, а во время полномасштабной российско-украинской войны сыграли важную роль в поддержке Украины. Одно из таких — нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, который хоть и ездил в Москву и сначала не поддерживал поставки оружия в Украину, все же способствовал тому, что Украина получила не один пакет военной помощи от Германии и сейчас страна-сосед не поддерживает "навязанный Украине мир".
В Германии 23 февраля 2025 года состоятся досрочные выборы Бундестага (парламента ФРГ), среди кандидатов в канцлеры и Олаф Шольц. По данным СМИ, его шансы на победу стремительно уменьшаются. Что он делает в политике, какой он вне ее и его позиция по российско-украинской войне — в материале Новини.LIVE.
Карьера Олафа Шольца
Он родился в многодетной семье, которая занималась текстилем. Его братья выбрали профессии медиков и компьютерных технологий, а вот Олаф Шольц изучал право в Гамбургском университете.
Начал карьеру в юридической фирме, позже перешел работать уже в государственный сектор.
Был сенатором внутренних дел Гамбурга, федеральным министром труда и социальных вопросов страны при правительстве Ангелы Меркель. С 2018 года по 2021 год занимал должность министра финансов Германии.
В декабре 2021 года его утвердили на посту канцлера вместо Ангелы Меркель, которая в этом кресле провела 16 лет.
Отношение Шольца к войне Украины
Во время предвыборной кампании и после нее в 2021 году он мало говорил о внешней политике Германии. Его высказывания имели один посыл — Германия должна вести согласованную политику вместе с Евросоюзом. Тогда от него не ожидали кардинально другой политики в отношениях с Россией, прогнозировали, что он будет действовать так же, как и Меркель.
Накануне полномасштабного вторжения России в Украину Шольц прибыл с визитом в Москву. Там он высказался относительно деэскалации конфликта на востоке Украины. В январе он также заявил, что поддерживает политику предыдущих властей Германии относительно непоставки оружия Украине.
В Украину он прибыл 14 февраля 2022 года и тогда заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО неактуален.
Уже 17 февраля Шольц говорил по телефону с президентом США Джозефом Байденом, обсуждая угрозу российского вторжения. 19 февраля состоялась Мюнхенская конференция, однако о вступлении Украины в НАТО снова речь не шла.
Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, а уже 26 февраля Шольц изменил свою позицию по поставкам Украине оружия. Тогда Германия заявила, что будет поставлять противотанковые средства и ракеты.
Однако он не выступал однозначно в отношении России, ведь не считал виновными всех россиян, а только Путина. блокировал отключение российского "Сбербанка", а также Германия вывела из-под санкций поставки энергоносителей из РФ.
Уже в июне 2022 года Шольц и ряд других европейских политиков прибыли с визитом в Украину.
Они посетили Ирпень, который уже был освобожден от российских оккупантов и стал местом для "политических экскурсий", чтобы влиять на решение европейских политиков относительно помощи Украине.
Уже в октябре 2022 года Германия отказалась от закупки российского газа.
Шольц говорил по телефону с Путиным и призвал его вывести войска из Украины. Тем временем Германия принимала тысячи украинских беженцев, предоставляя им социальный пакет помощи.
Также Германия неоднократно предоставляла Украине пакеты военной помощи и стала одной из стран, которая больше всего помогает во время войны.
После победы Дональда Трампа на президентских выборах США в 2025 году все больше разговоров ведутся вокруг переговоров между РФ и Украиной.
Об этом говорили и на Мюнхенской конференции по безопасности, где Шольц заявил о том, что видит поддержку Запада Украине, но не понимает направления администрации Трампа.
"То, что мы слышали от министра обороны и президента — это то, что они продолжат поддерживать Украину. Это я слышал и на двусторонних переговорах с Дональдом Трампом. Все должны понимать, что это также жест Путину, что он не может рассчитывать на уменьшение помощи, чтобы получить необходимые компромиссы", — заявил Шольц.
Он подчеркнул, что Украина сильное и демократическое государство, которому открыли путь в ЕС. И после окончания войны Украина будет иметь сильную армию, именно это и сделает невозможным повторное наступление со стороны России.
Личная жизнь Шольца
Олаф Шольц женат на политике Бритте Эрнст. У них нет детей. Кроме политики, он занимается социальной деятельностью, уделяя внимание образовательным проектам в школах.
Как мы писали ранее, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Украина станет членом Европейского Союза.
Также он сделал заявление, что Украина и в дальнейшем будет получать поддержку, а также сказал о мирных планах окончания войны.
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