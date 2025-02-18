Канцлер Германии Олаф Шольц - биография и поддержка Украины во время войны

Олаф Шольц в Ирпене в 2022 году. Фото: из открытых источников

В мировой политике не так много лиц, которые за свою карьеру стали известными, а во время полномасштабной российско-украинской войны сыграли важную роль в поддержке Украины. Одно из таких — нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц, который хоть и ездил в Москву и сначала не поддерживал поставки оружия в Украину, все же способствовал тому, что Украина получила не один пакет военной помощи от Германии и сейчас страна-сосед не поддерживает "навязанный Украине мир".

В Германии 23 февраля 2025 года состоятся досрочные выборы Бундестага (парламента ФРГ), среди кандидатов в канцлеры и Олаф Шольц. По данным СМИ, его шансы на победу стремительно уменьшаются. Что он делает в политике, какой он вне ее и его позиция по российско-украинской войне — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Карьера Олафа Шольца

Он родился в многодетной семье, которая занималась текстилем. Его братья выбрали профессии медиков и компьютерных технологий, а вот Олаф Шольц изучал право в Гамбургском университете.

Олаф Шольц в молодости. Фото: Википедия

Начал карьеру в юридической фирме, позже перешел работать уже в государственный сектор.

Был сенатором внутренних дел Гамбурга, федеральным министром труда и социальных вопросов страны при правительстве Ангелы Меркель. С 2018 года по 2021 год занимал должность министра финансов Германии.

В декабре 2021 года его утвердили на посту канцлера вместо Ангелы Меркель, которая в этом кресле провела 16 лет.

Ангела Меркель и Олаф Шольц. Фото: Reuters

Отношение Шольца к войне Украины

Во время предвыборной кампании и после нее в 2021 году он мало говорил о внешней политике Германии. Его высказывания имели один посыл — Германия должна вести согласованную политику вместе с Евросоюзом. Тогда от него не ожидали кардинально другой политики в отношениях с Россией, прогнозировали, что он будет действовать так же, как и Меркель.

Накануне полномасштабного вторжения России в Украину Шольц прибыл с визитом в Москву. Там он высказался относительно деэскалации конфликта на востоке Украины. В январе он также заявил, что поддерживает политику предыдущих властей Германии относительно непоставки оружия Украине.

В Украину он прибыл 14 февраля 2022 года и тогда заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО неактуален.

Шольц и Зеленский в Киеве в феврале 2022 года. Фото: Reuters

Уже 17 февраля Шольц говорил по телефону с президентом США Джозефом Байденом, обсуждая угрозу российского вторжения. 19 февраля состоялась Мюнхенская конференция, однако о вступлении Украины в НАТО снова речь не шла.

Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года, а уже 26 февраля Шольц изменил свою позицию по поставкам Украине оружия. Тогда Германия заявила, что будет поставлять противотанковые средства и ракеты.

Однако он не выступал однозначно в отношении России, ведь не считал виновными всех россиян, а только Путина. блокировал отключение российского "Сбербанка", а также Германия вывела из-под санкций поставки энергоносителей из РФ.

Уже в июне 2022 года Шольц и ряд других европейских политиков прибыли с визитом в Украину.

Олаф Шольц в Ирпене в 2022 году. Фото: из открытых источников

Они посетили Ирпень, который уже был освобожден от российских оккупантов и стал местом для "политических экскурсий", чтобы влиять на решение европейских политиков относительно помощи Украине.

Уже в октябре 2022 года Германия отказалась от закупки российского газа.

Шольц говорил по телефону с Путиным и призвал его вывести войска из Украины. Тем временем Германия принимала тысячи украинских беженцев, предоставляя им социальный пакет помощи.

Также Германия неоднократно предоставляла Украине пакеты военной помощи и стала одной из стран, которая больше всего помогает во время войны.

Олаф Шольц в Киеве в 2024 году. Фото: из открытых источников

После победы Дональда Трампа на президентских выборах США в 2025 году все больше разговоров ведутся вокруг переговоров между РФ и Украиной.

Шольц и Трамп. Фото: из открытых источников

Об этом говорили и на Мюнхенской конференции по безопасности, где Шольц заявил о том, что видит поддержку Запада Украине, но не понимает направления администрации Трампа.

"То, что мы слышали от министра обороны и президента — это то, что они продолжат поддерживать Украину. Это я слышал и на двусторонних переговорах с Дональдом Трампом. Все должны понимать, что это также жест Путину, что он не может рассчитывать на уменьшение помощи, чтобы получить необходимые компромиссы", — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что Украина сильное и демократическое государство, которому открыли путь в ЕС. И после окончания войны Украина будет иметь сильную армию, именно это и сделает невозможным повторное наступление со стороны России.

Личная жизнь Шольца

Олаф Шольц женат на политике Бритте Эрнст. У них нет детей. Кроме политики, он занимается социальной деятельностью, уделяя внимание образовательным проектам в школах.

Олаф Шольц с женой. Фото: из открытых источников

Как мы писали ранее, канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Украина станет членом Европейского Союза.

Также он сделал заявление, что Украина и в дальнейшем будет получать поддержку, а также сказал о мирных планах окончания войны.