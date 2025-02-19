Выборы в Германии 2025 — кто такой кандидат в канцлеры Фридрих Мерц

Зеленский и Мерц в Киеве. Фото: Офис президента

В Германии в воскресенье, 23 февраля, состоятся внеочередные выборы в Бундестаг, парламент ФРГ, и, по данным СМИ, действующий канцлер Олаф Шольц теряет свои шансы на победу. Среди других основных кандидатов на должность — Фридрих Мерц от блока консервативных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Что о нем известно, как он планирует сменить правительство Германии и что думает о российско-украинской войне — в материале Новини.LIVE.

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Карьера Фридриха Мерца

Фридрих Мерц известен в Германии как адвокат и политик. После окончания университета работал судьей и занимался адвокатской деятельностью. Позже стал депутатом Европейского парламента, а в 1994 году был избран в Бундестаг, где занимался законодательством в экономической сфере.

Фридрих Мерц в молодости. Фото: из открытых источников

В 2000 году он стал лидером фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), но пробыл на посту два года, ведь фракция получила поражение на выборах в 2002-м.

Его на посту главы фракции заменила Ангела Меркель, она же тогда отстранила его от должности и блокировала предложенную им налоговую реформу. Он в свою очередь критиковал ее решения.

Мерц и Меркель. Фото: из открытых источников

Политик Мерц и Ангела Меркель. Фото: из открытых источников

Сейчас Мерц — один из нескольких главных кандидатов на пост канцлера Германии. Среди его конкурентов — действующий канцлер Олаф Шольц, лидер Союза 90/Зеленые Роберт Габек и лидер ультраправой и пророссийской политсилы Альтернатива для Германии Алиса Вайдель.

На личном сайте Мерца есть слоган "Снова вывести Германию вперед". На главной странице идет отсчет часов до выборов в правительство.

Сайт Фридриха Мерца. Фото: скриншот

Отношение Мерца к войне в Украине

Фридриха Мерца называют главным критиком Шольца и сторонником Украины. Он одним из первых приехал в Украину в начале полномасштабной войны. Он прибыл в Киев в мае 2022 года и посетил разрушенный Ирпень и другие города области.

Мерц в Ирпене в 2022 году. Фото: из открытых источников

Он еще ранее критиковал строительство "Северного потока-2", считая, что это обостряет конфликт. А после отравления Навального он призвал остановить "Северный поток-2".

Будучи кандидатом в канцлеры Германии, он неоднократно высказывался относительно войны в Украине. Он считает, что у Запада нет цели победить Россию, но Украина должна восстановить свой суверенитет и территориальную целостность. По его мнению, баланс сил выглядит ужасным, ведь союзники Украины сделали слишком мало и слишком поздно.

На Мюнхенской конференции по безопасности он высказался, что не стоит снимать вопрос членства Украины в НАТО, хоть действующий канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что Украина не может этого сделать. В Мюнхене состоялась и встреча Зеленского и Мерца.

"Встреча с Фридрихом Мерцом и хороший разговор о европейской политике. Поблагодарил за поддержку и готовность вместе защищать общие интересы. Германия среди крупнейших наших партнеров, крупнейших защитников жизни. И мы это действительно ценим, особенно помощь с ПВО: тысячи жизней спасены. Именно так должны работать и в дальнейшем со всеми партнерами", — написал Зеленский.

Зеленский о встрече с Мерцом. Фото: скриншот

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц также ожидает выборов, надеясь на победу. Какова его роль во внешней политике и войне России против Украины — мы писали ранее.