У разі програшу Шольца його місце займе Мерц, який більш активно прагне підтримувати Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив впевненість у збереженні своєї посади після виборів до Бундестагу, які відбудуться сьогодні, 23 лютого. Проте у разі його програшу до влади може прийти кандидат від "християнських демократів" Фрідріх Мерц, який критикує Шольца за нерішучість у допомозі Україні, а саме за відмову надати нам ракети Taurus.

Свою впевненість у збережені посади Шольц висловив в інтерв'ю виданню Tagesschau.

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Нинішній канцлер Німеччини сподівається на голоси тих громадян, які ще не визначились з кандидатами, а таких, згідно з опитуваннями, чимало. Шольц вважає, що саме такі люди можуть обрати його своїм кандидатом в перед голосуванням.

Сам Шольц очолює Соціал-демократичну партію. Канцлер висловив переконання, що багато громадян Німеччини віддадуть обидва голоси за його партію, щоб забезпечити її достатньою кількістю мандатів для продовження роботи уряду під його керівництвом.

Хто головний конкурент Шольца

Проте, згідно з соціологією, лідируючу позицію зараз посідає партія ХДС/ХСС, яка може отримати найбільшу кількість мандатів. На другому місці праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" з 20%. Соціал-демократична партія Шольца та "Зелені" Бербок мають по 16% та 14% прихильників.

У разі програшу Шольца його місце може зайняти лідер "християнських демократів" Фрідріх Мерц. Він палко підтримує Україну із самого початку. Був в Ірпені після деокупації та постійно критикує Шольца за відмову надати Україні більше військової допомоги включно з далекобійними ракетами Taurus.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони узгодили позицію щодо завершення війни та надання нашій державі гарантій безпеки.

Нагадаємо, Шольц підтвердив, що Україна стане членом ЄС. Він додав, що підтримка Києва з боку США та Європи не зменшуватиметься та триватиме й надалі.