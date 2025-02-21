Володимир Зеленський повідомив про результати розмови з Олафом Шольцем

Президент України Володимир Зеленський. Фото: LRT

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони узгодили позицію щодо завершення війни та надання нашій державі гарантій безпеки.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Telegram у п'ятницю, 21 лютого.

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"Предметна розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про нашу спільну позицію щодо шляхів завершення війни та надійних гарантій безпеки", — говориться у повідомленні.

Зеленський подякував Шольцу за внесок Німеччини в захист тисяч життів, а також за лідерство в зміцненні протиповітряної оборони України.

"З початку повномасштабного російського вторгнення загальна допомога Україні з боку Німеччини сягнула 43,6 мільярда євро. Український народ завжди пам’ятатиме таку сильну підтримку", — зазначив Зеленський.

Також Зеленський поінформував канцлера про свою зустріч із генералом Кітом Келлогом і нещодавні контакти з іноземними лідерами, зокрема про розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

"Детально обговорили бачення кроків, необхідних для досягнення справедливого миру, а також роль Європи за столом переговорів", — зазначив Зеленський.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина підтримує мирні переговори, однак це не означає, що мир можна нав'язати. Україна не зобов'язана приймати все, що їй запропонують без жодних заперечень.

Нагадаємо, Шольц підтвердив, що Україна стане членом ЄС. Він додав, що підтримка Києва з боку США та Європи не зменшуватиметься та триватиме й надалі.