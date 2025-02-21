Владимир Зеленский сообщил о результатах разговора с Олафом Шольцем

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: LRT

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они согласовали позицию по завершению войны и предоставлению нашему государству гарантий безопасности.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Telegram в пятницу, 21 февраля.

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"Предметный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом о нашей общей позиции относительно путей завершения войны и надежных гарантий безопасности", — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Шольца за вклад Германии в защиту тысяч жизней, а также за лидерство в укреплении противовоздушной обороны Украины.

"С начала полномасштабного российского вторжения общая помощь Украине со стороны Германии достигла 43,6 миллиарда евро. Украинский народ всегда будет помнить такую сильную поддержку", — отметил Зеленский.

Также Зеленский проинформировал канцлера о своей встрече с генералом Китом Келлогом и недавних контактах с иностранными лидерами, в частности о разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Подробно обсудили видение шагов, необходимых для достижения справедливого мира, а также роль Европы за столом переговоров", — отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Германия поддерживает мирные переговоры, однако это не означает, что мир можно навязать. Украина не обязана принимать все, что ей предложат без всяких возражений.

Напомним, Шольц подтвердил, что Украина станет членом ЕС. Он добавил, что поддержка Киева со стороны США и Европы не будет уменьшаться и будет продолжаться и в дальнейшем.