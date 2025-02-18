Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна не має погоджуватися на мир на чужих умовах

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: AP

Німеччина підтримує мирні переговори, однак це не означає, що мир можна нав'язати. Україна не має безумовно приймати все, що їй запропонують.

Про це в понеділок, 17 лютого, після саміту в Парижі заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Шольц наголосив, що Німеччина підтримує Україну на її шляху до Перемоги та відбудови, а також схвалює європейський курс нашої держави.

"Для нас очевидно: країна має продовжити свій шлях до Європейського Союзу. Вона повинна мати змогу захищати свою демократію та суверенітет", — зазначив політик.

Він вважає, що задля колективної безпеки США та Європа мають діяти разом, без жодного розподілу відповідальності. Також канцлер додав, що всі держави Європи готові витрачати на майбутнє європейської оборони щонайменше 2% свого ВВП, якщо цих витрат більше, то Німеччина виступає за те, щоб вони не вираховувалися при розрахунках дефіциту європейського бюджету.

Нагадаємо, Шольц підтвердив, що Україна стане членом ЄС. Він наголосив, що підтримка Києва з боку США та Європи не зменшуватиметься та триватиме й надалі.

Раніше німецький канцлер заявив, що Україна на прийме "продиктований мир". На його думку, перемога РФ у війні призвела б не до миру, а до загрози для миру та стабільності в Європі.