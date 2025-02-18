Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина не должна соглашаться на мир на чужих условиях

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: AP

Германия поддерживает мирные переговоры, однако это не означает, что мир можно навязать. Украина не должна безусловно принимать все, что ей предложат.

Об этом в понедельник, 17 февраля, после саммита в Париже заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Шольц подчеркнул, что Германия поддерживает Украину на ее пути к Победе и восстановлению, а также одобряет европейский курс нашего государства.

"Для нас очевидно: страна должна продолжить свой путь в Европейский Союз. Она должна иметь возможность защищать свою демократию и суверенитет", — отметил политик.

Он считает, что для коллективной безопасности США и Европа должны действовать вместе, без какого-либо распределения ответственности. Также канцлер добавил, что все государства Европы готовы тратить на будущее европейской обороны не менее 2% своего ВВП, если этих расходов больше, то Германия выступает за то, чтобы они не высчитывались при расчетах дефицита европейского бюджета.

Напомним, Шольц подтвердил, что Украина станет членом ЕС. Он отметил, что поддержка Киева со стороны США и Европы не будет уменьшаться и будет продолжаться и в дальнейшем.

Ранее немецкий канцлер заявил, что Украина на примет "продиктованный мир". По его мнению, победа РФ в войне привела бы не к миру, а к угрозе для мира и стабильности в Европе.