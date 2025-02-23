В случае проигрыша Шольца его место займет Мерц, который более активно стремится поддерживать Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в сохранении своей должности после выборов в Бундестаг, которые состоятся сегодня, 23 февраля. Однако в случае его проигрыша к власти может прийти кандидат от "христианских демократов" Фридрих Мерц, который критикует Шольца за нерешительность в помощи Украине, а именно за отказ предоставить нам ракеты Taurus.

Свою уверенность в сохранении должности Шольц выразил в интервью изданию Tagesschau.

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Нынешний канцлер Германии надеется на голоса тех граждан, которые еще не определились с кандидатами, а таких, согласно опросам, немало. Шольц считает, что именно такие люди могут выбрать его своим кандидатом в перед голосованием.

Сам Шольц возглавляет Социал-демократическую партию. Канцлер выразил убеждение, что многие граждане Германии отдадут оба голоса за его партию, чтобы обеспечить ее достаточным количеством мандатов для продолжения работы правительства под его руководством.

Кто главный конкурент Шольца

Однако, согласно социологии, лидирующую позицию сейчас занимает партия ХДС/ХСС, которая может получить наибольшее количество мандатов. На втором месте праворадикальная "Альтернатива для Германии" с 20%. Социал-демократическая партия Шольца и "Зеленые" Бербок имеют по 16% и 14% сторонников.

В случае проигрыша Шольца его место может занять лидер "христианских демократов" Фридрих Мерц. Он горячо поддерживает Украину с самого начала. Был в Ирпене после деоккупации и постоянно критикует Шольца за отказ предоставить Украине больше военной помощи, включая дальнобойные ракеты Taurus.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Они согласовали позицию по завершению войны и предоставлению нашему государству гарантий безопасности.

Напомним, Шольц подтвердил, что Украина станет членом ЕС. Он добавил, что поддержка Киева со стороны США и Европы не будет уменьшаться и будет продолжаться и в дальнейшем.