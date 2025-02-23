Вибори у Німеччині-2025 — хто лідирує на голосуванні

Голосування у Німеччині. Ілюстративне фото: bpb.de

У Німеччині у неділю, 23 лютого, тривають дострокові парламентські вибори. Стали відомі попередні результати голосування за даними екзитполів.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Попередні результати виборів

Видання Reuters пише, що на виборах в Німеччині лідирує Консервативна ХДС, а на другому місці — ультраправа AfD.

Найкращі шанси стати наступним канцлером країни має лідер блоку ХДС Фрідріх Мерц. Він відомий рішучою проукраїнською позицією та закликав передати далекобійні ракети Taurus.

Третє місце посіла партія Шольца, провалившись на дострокових виборах до Бундестагу.

Коли очікувати результатів виборів

Перші дані екзитполів з'явилися одразу після закриття виборчих дільниць, о 18:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом). Приблизно за годину буде опубліковано перші результати підрахунку голосів, які оновлюватимуться впродовж вечора.

Після виборів партія, яка перемогла, має провести переговори з іншими партіями, щоб сформувати урядову коаліцію.

Головна боротьба за посаду розгорнулася між лідером опозиційних консерваторів Фрідріхом Мерцом з рейтингом близько 30% і Аліс Вайдель від партії "Альтернатива для Німеччини" з 20% виборців. Третю сходинку займає чинний канцлер Олаф Шольц — у його партії лише 15%.

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