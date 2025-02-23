Вибори в Німеччині — що відомо про кандида в канцлери Фрідріха Мерца

Фрідріх Мерц голосує на виборах. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц має шанси обійняти посаду канцлера Німеччини. Вибори розпочалися у неділю, 23 лютого. Відомо, що його партія лідирує в рейтингах.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Фрідріха Мерца.

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Початок діяльності

Фрідріх Мерц ще з юних років був активним членом молодіжного крила Християнсько-демократичного союзу. У 25 років він очолив Брілонське відділення "Молодої спілки" ХДС.

У 1989 році Мерц висунув свою кандидатуру на виборах до Європейського парламенту й здобув депутатський мандат. Протягом одного терміну працював у складі Комітету з економічних та монетарних питань.

Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Після завершення роботи в Європарламенті став депутатом Бундестагу від ХДС, де зосередився на питаннях економічної та фінансової політики.

У 2000 році очолив фракцію партії в німецькому парламенті.

Після поразки на виборах у 2002 році Мерц залишив посаду лідера фракції, поступившись місцем Ангелі Меркель. Хоча вони були однопартійцями та працювали разом, між ними існували ідеологічні розбіжності.

Мерц ще чотири роки працював у Бундестазі, входив складу Комітету з правових питань, однак у 2009 році пішов з політики.

Він почав розвивати юридичну карʼєру, ставши старшим радником у міжнародній компанії Mayer Brown та очоливши наглядову раду підрозділу BlackRock у Німеччині.

Завдяки цій роботі його річний дохід перевищив мільйон євро. Також він володіє літаком.

Повернення до політики

Фрідріх Мерц повернувся до політики у 2018 році, спробувавши зайняти місце Ангели Меркель на посаді лідера ХДС, але досягнув цього лише з третьої спроби.

У січні 2022 року він став лідером партії, коли ХДС опинився в опозиції після обрання Олафа Шольца канцлером.

Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Через політичну кризу восени 2024 року в Німеччині було призначено позачергові вибори на 23 лютого 2025 року.

Наразі Фрідріх Мерц очолює виборчий блок ХДС/ХСС і претендує на посаду канцлера.

У разі перемоги та успішного формування коаліції, він планує реформувати податкову систему. Мерц також підкреслює важливість жорсткої міграційної політики, зокрема зниження виплат і заохочення мігрантів до пошуку роботи.

Окрім того, лідер ХДС має намір посилити оборонні спроможності Німеччини.

Ставлення до війни в Україні

Мерц підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Він неодноразово критикував владу Німеччини та союзників за зволікання з наданням військової допомоги.

Особливо активно Мерц виступав за дозвіл ЗСУ наносити удари по військових об'єктах на території РФ, після того як Олаф Шольц відмовився надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Він також заявляє, що рішення щодо перспективи вступу України до НАТО вже ухвалене. Кандидат у канцлери Німеччини не погоджується з думкою, що вступ до Альянсу стане можливим лише після початку переговорів з Росією.

"Ми прийняли рішення у НАТО під час попереднього саміту, що Україна матиме перспективу членства. Щоб це змінити, треба прийняти спільне рішення. Я не погоджуюсь з тими, хто каже, що членство України в НАТО буде неможливе до початку перемовин з Росією", — зазначив він.

Раніше Мерц запропонував створити контактну групу за участю Німеччини, Польщі, Великої Британії та Франції для вироблення спільної позиції щодо справедливого завершення війни для України.

"Для України, я вважаю, головна відповідь — вона повинна виграти цю війну", — наголосив він.

Нагадаємо, у Німеччині 23 лютого почалися позачергові парламентські вибори. На пост канцлера претендують чотири кандидати — Олаф Шольц, Фрідріх Мерц, Роберт Габек та Аліса Вайдель.

Також ми писали, що відомо про політика та письменника Роберта Габека. Він входить до партії "Союз 90/Зелені" й очолював її до 2022 року.