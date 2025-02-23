Вибори в Німеччині 23 лютого — кандидати та чого очікувати Україні

Передвиборчі білборди в Потсдамі. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

У Німеччині у неділю, 23 лютого, відбудуться позачергові парламентські вибори. Люди обиратимуть своїх кандидатів з 29 партій, офіційно зареєстрованих Федеральною виборчою комісією. Водночас на посаду канцлера претендують четверо кандидатів — Олаф Шольц, Фрідріх Мерц, Роберт Габек та Аліса Вайдель.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про вибори в Німеччині.

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Вибори в Німеччині 23 лютого

За прогнозами, правоцентристська партія Християнсько-демократичний союз (ХДС/ХСС) очолює рейтинги з підтримкою приблизно 30%, а її лідер Фрідріх Мерц є основним кандидатом на посаду канцлера Німеччини.

Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Teresa. Kroeger

У новому складі Бундестагу друге місце за величиною підтримки може посісти ультраправий рух "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яку підтримують близько 20% опитаних.

Передвиборчі білборди в Потсдамі. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Водночас підтримка Соціал-демократичної партії Німеччини Олафа Шольца становить 15%.

Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Фракція, яка набере найбільшу кількість голосів на виборах, повинна вести переговори щодо створення коаліції з іншими партіями. У разі успіху, президент запропонує лідера цієї фракції на посаду канцлера.

Два головні кандидати на посаду канцлера, Олаф Шольц та Фрідріх Мерц, зустрілися у "теледуелi" за два тижні до виборів. Коментатори зазначили, що це було доволі мляво.

Чого чекати Україні

Радниця одного з німецьких парламентарів Дарина Колеснікова заявила, що голоси людей можуть вирішити, як житимуть мільйони українців у наступні роки.

За результатами опитувань, "Альтернатива для Німеччини" отримує близько 20% підтримки по всій країні, що вдвічі більше, ніж на попередніх виборах. Партія зосереджує свою кампанію переважно на обіцянках боротьби з міграцією, але також заявила про намір припинити будь-яку підтримку України. Крім того, часто повторюються наративи Кремля.

"Ми не хочемо ніяких поставок зброї. Ми не хочемо жодні танки. Ми не хочемо жодні ракети", — заявила лідерка АдН Аліса Вайдель на передвиборчому заході.

Аліса Вайдель. Фото: Reuters

Якщо результати опитувань будуть точними, "Альтернатива для Німеччини" може стати другою за підтримкою партією в країні.

Водночас, перемогу, ймовірно, здобудуть ХДС/ХСС, які обіцяють збільшити підтримку України. Це може включати постачання крилатих ракет Taurus.

"Україна повинна отримати все необхідне, щоб дійти до того моменту, коли Путін буде змушений усвідомити, що, ймовірно, для нього буде провалом продовжувати", — говорив депутат від Християнсько-демократичної партії Юрген Хардт.

Підтримка України продовжиться у разі перемоги Олафа Шольца або Фрідріха Мерца, оскільки вони погоджувалися в цьому питанні.

Нагадаємо, Шольц висловив впевненість у тому, що зможе зберегти свою посаду після виборів до Бундестагу.

Також 21 лютого Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Шольцом, під час якої вони обговорили спільну позицію щодо завершення війни.