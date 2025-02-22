Вибори в Німеччині - хто такий кандидат в канцлери Роберт Габек

Кандидат в канцлери Роберт Габек. Фото: з відкритих джерел

Позачергові вибори до Бундестагу у Німеччині відбудуться 23 лютого, ЗМІ вже охрестило кількох осіб основними кандидатами та конкурентами на місце канцлера. Серед четвірки лідерів — політик та письменник Роберт Габек.

Чим він роками займається в політичній сітці Німеччини і яке його бачення війни в Україні — в матеріалі Новини.LIVE.

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Карʼєра Роберта Габека

Політик обіймає посаду віцеканцлера Німеччини та Федерального міністра економіки та захисту клімату в уряді чинного канцлера Олафа Шольца. Він входить до партії "Союз 90/Зелені" й очолював її до 2022 року.

Додамо, що це одна з правлячих партій у Німеччині. Ця партія утворилася з громадських організацій, зокрема екологічних. Ключова їхня теза — довготривалий розвиток.

Олаф Шольц та Роберт Габек. Фото: з відкритих джерел

Свою політичну карʼєру Роберт Габек почав з партії, балотувавшись на комунальних виборах в окрузі Шлезвіг-Фленсбург. З 2012 по 2018 роки працював земельним міністром, а у 2017 був головним кандидатом на виборах у канцлери.

Та ще в університеті Габек вивчав філософію і не думав про політику. Він розпочав свою письменницьку карʼєру — пише дитячі книги та детективи.

Політики Німеччини. Фото: з відкритих джерел

Роберт Габек і війна в Україні

Початок війни в Україні в лютому 2022 року кардинально змінила карʼєру політика через те, що змінилися плани партії. Вони, входячи в правлячу коаліцію, планували проводити реконструкцію економіки, але все змінилося через відмову від російського газу.

Нагадаємо, що канцлер Олаф Шольц підтримав санкції проти РФ, які стосувалися "Північного потоку-2". Габек підтримував надання Україні зброї.

Голова партії "Зелених". Фото: з відкритих джерел

Але він почав хвилюватися за рівень життя у Німеччині, що стосується ціні продовольства. Адже війна в Україні вплинула і на це.

Вже через рік, у лютому 2023, він заявив: "Путін почав війну, і незалежність від поставок енергоносіїв з Росії також означає, що у Путіна більше не буде доходів. Безперечно те, що ми, наше суспільство, платимо за це певну ціну. Висока інфляція, високі ціни на енергію".

У квітні 2024 року Габек прибув з делегацією до Києва, сказавши, що Україна потребує підтримки у боротьбі за свободу.

Роберт Габек і Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

"Так, Україна бореться за власне самовизначення, за свою територіальну цілісність проти путінської агресії, але вона також бореться за цінності, які об’єднують і визначають Європу", — сказав Габек під час свого візиту.

Наразі шанси на перемогу його партії на виборах до уряду невисокі.

Нагадаємо, що раніше Новини.LIVE писало про ключових кандидатів у канцлери Німеччини. Зокрема, про ставлення до війни в Україні Олафа Шольца, Фрідріха Мерца та Аліс Вайдель.