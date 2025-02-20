Вибори в Німеччині — хто така кандидатка в канцлери Аліс Вайдель

Кандидатка в канцлери Німеччини Аліс Вайдель. Фото: з відкритих джерел

У Німеччині на 23 лютого заплановані позачергові вибори до Бундестагу (уряду ФРН). ЗМІ виокремлюють чотири основних кандидати, включно з чинним канцлером Олафом Шольцом. Серед його конкурентів — відкрита лесбійка та лідерка партії "Альтернатива для Німеччини" Аліс Вайдель.

Її цікава біографія та як вона висловлювалася проти допомоги Україні — в матеріалі Новини.LIVE.

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Біографія кандидатки Аліс Вайдель

Аліс Вайдель народилася і живе в Німеччині. Вивчала економіку, має докторський ступінь у галузі міжнародного розвитку. Кілька років працювала в одному з найбільших банків в Китаї, потім у фірмі з постачання їжі для тварин. А вже у 2012 році вступила до партії "Альтернатива для Німеччини".

Лідерка партії "Альтернатива для Німеччини". Фото: з відкритих джерел

Додамо, що це націоналістична і популістська партія, до того ж проросійська. Ідеологія — проти євроінтеграції та проти імміграції іноземців.

Вона любить давати інтерв'ю, тому про її біографію розказує не лише Вікіпедія. Так, в розмові з виданням WeltWoche вона розповідала, що зі школи любить сперечатися і відстоювати свою думку, конфліктувала з дітьми мігрантів. Також заявляла, що зростала у політизованій атмосфері.

Як пише BBC, її дід був військовим суддею в комендатурі Варшави і виносив вироки супротивникам Третього рейху. Його на цю посаду призначив сам Гітлер і високо його цінував. Та сама Вайдель каже, що зі своїм дідом не спілкувалася через сімейні розбіжності.

Аліс Вайдель з прапором Німеччини. Фото: з відкритих джерел

Щодо сімейного стану, то Вайдель не одружена. Хоч партія захищає традиційні сімейні цінності, вона відкрита лесбійка. Вона перебуває у цивільному шлюбі з жінкою, кінорежисеркою Сарою Боссард. Пара виховує двох прийомних синів.

Аліс Вайдель із цивільною дружиною. Фото: з відкритих джерел

Аліс Вайдель проти допомоги Україні

Вона має величезну відмінність від інших кандидатів у канцлери, адже відверто говорить про дружні відносини з Росією і про те, що не варто допомагати Україні.

В нещодавньому інтервʼю Bild вона заявила: "Ми хочемо мати дуже добрі відносини з нашими європейськими сусідами. Але ми також хочемо мати дуже добрі відносини з великими державами. Це стосується і Росії".

Вона хоче покласти край політиці санкцій. Це стосується "Північного потоку", адже, за її словами, це завдає шкоди Німеччині.

Щодо загроз боку Росії, то, на її думку, німецький уряд за три роки допомоги Україні лише підвищив напруженість.

"Ми хочемо мати добрі відносини. Що німецький уряд робив проти Росії протягом майже трьох років? Ми розвернули спіраль ескалації. Ми озброїли Росію словесно, фінансово і зброєю. Німецькі танки знову котяться проти Росії з часів Другої світової війни. Абсолютне нехтування історією, як на мене", — пояснила Вайдель.

Вона мала розмову з Ілоном Маском, де наголосила про залежність Європи у сфері безпеки від США. І сподівається, що Трамп завершить війну.

Лідерка партії "Альтернатива для Німеччини". Фото: Associated Press

"Подивіться на війну в Україні зараз. Наша національна безпека і фактично вся європейська безпека залежить від США. Я також сподіваюся на Дональда Трампа і на вас (Маска) у вашій адміністрації, що ви покладете край цій жахливій війні, цій нікчемній смерті молодих людей щодня якомога швидше, тому що європейці, вони не можуть", — сказала Вайдель.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним. Пізніше відбулася зустріч представників США та Росії, і Трамп шокував українців своїми заявами про закінчення війни.

Він висловився щодо низького рейтингу Зеленського, необхідності проведення виборів в Україні та про борг, який Україна має перед США.

Раніше ми писали про кандидатів у канцлери Німеччини — чинного канцлера Олафа Шольца та його конкурента Фрідріха Мерца.