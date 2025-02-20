Выборы в Германии — кто такая кандидат в канцлеры Алис Вайдель

Кандидат в канцлеры Германии Алис Вайдель. Фото: из открытых источников

В Германии на 23 февраля запланированы внеочередные выборы в Бундестаг (правительство ФРГ). СМИ выделяют четыре основных кандидата, включая действующего канцлера Олафа Шольца. Среди его конкурентов — открытая лесбиянка и лидер партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель.

Ее интересная биография и как она высказывалась против помощи Украине — в материале Новини.LIVE.

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Биография кандидата Алис Вайдель

Алис Вайдель родилась и живет в Германии. Изучала экономику, имеет докторскую степень в области международного развития. Несколько лет работала в одном из крупнейших банков в Китае, затем в фирме по поставке пищи для животных. А уже в 2012 году вступила в партию "Альтернатива для Германии".

Лидер партии "Альтернатива для Германии". Фото: из открытых источников

Добавим, что это националистическая и популистская партия, к тому же пророссийская. Идеология — против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев.

Она любит давать интервью, поэтому о ее биографии рассказывает не только википедия. Так в разговоре с изданием WeltWoche она рассказывала, что со школы любит спорить и отстаивать свое мнение, конфликтовала с детьми мигрантов. Также заявляла, что росла в политизированной атмосфере.

Как пишет BBC, ее дед был военным судьей в комендатуре Варшавы и выносил приговоры противникам Третьего рейха. Его на эту должность назначил сам Гитлер и высоко его ценил. Но сама Вайдель говорит, что со своим дедом не общалась из-за семейных разногласий.

Алис Вайдель с флагом Германии. Фото: из открытых источников

Что касается семейного положения, то Вайдель не замужем. Хотя партия защищает традиционные семейные ценности, она открытый лесбиянка. Она состоит в гражданском браке с женщиной, кинорежиссером Сарой Боссард. Пара воспитывает двух приемных сыновей.

Алис Вайдель с гражданской женой. Фото: из открытых источников

Алис Вайдель против помощи Украине

У нее огромное отличие от других кандидатов в канцлеры, ведь она откровенно говорит о дружеских отношениях с Россией и о том, что не стоит помогать Украине.

В недавнем интервью Bild она заявила: "Мы хотим иметь очень хорошие отношения с нашими европейскими соседями. Но мы также хотим иметь очень хорошие отношения с великими державами. Это касается и России".

Она хочет положить конец политике санкций. Это касается "Северного потока", ведь, по ее словам, это наносит вред Германии.

Относительно угроз со стороны России, то, по ее мнению, немецкое правительство за три года помощи Украине только повысит напряженность.

"Мы хотим иметь хорошие отношения. Что немецкое правительство делало против России в течение почти трех лет? Мы развернули спираль эскалации. Мы вооружили Россию словесно, финансово и оружием. Немецкие танки снова катятся против России со времен Второй мировой войны. Абсолютное пренебрежение историей, как по мне", — обьяснила Вайдель.

Она разговаривала с Илоном Маском, где подчеркнула зависимость Европы в сфере безопасности от США. И надеется, что Трамп завершит войну.

Лидер партии "Альтернатива для Германии". Фото: Associated Press

"Посмотрите на войну в Украине сейчас. Наша национальная безопасность и фактически вся европейская безопасность зависит от США. Я также надеюсь на Дональда Трампа и на вас (Маска) в вашей администрации, что вы положите конец этой ужасной войне, этой ничтожной смерти молодых людей ежедневно как можно скорее, потому что европейцы, они не могут", — сказала Вайдель.

Напомним, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Позже состоялась встреча представителей США и России, и Трамп шокировал украинцев своими заявлениями об окончании войны.

Он высказался относительно низкого рейтинга Зеленского, необходимости проведения выборов в Украине и о долге, который Украина имеет перед США.

Ранее мы писали о кандидатах в канцлеры Германии — действующем канцлере Олафе Шольце и его конкуренте Фридрихе Мерце.