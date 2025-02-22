Выборы в Германии - кто такой кандидат в канцлеры Роберт Габек

Кандидат в канцлеры Роберт Габек. Фото: из открытых источников

Внеочередные выборы в Бундестаг в Германии состоятся 23 февраля, СМИ уже окрестили нескольких человек основными кандидатами и конкурентами на место канцлера. Среди четверки лидеров — политик и писатель Роберт Габек.

Чем он годами занимается в политической сетке Германии и каково его видение войны в Украине — в материале Новини.LIVE.

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Карьера Роберта Хабека

Политик занимает должность вице-канцлера Германии и Федерального министра экономики и защиты климата в правительстве действующего канцлера Олафа Шольца. Он входит в партию "Союз 90/Зеленые" и возглавлял ее до 2022 года.

Добавим, что это одна из правящих партий в Германии. Эта партия образовалась из общественных организаций, в частности экологических. Ключевой их тезис — долговременное развитие.

Олаф Шольц и Роберт Габек. Фото: из открытых источников

Свою политическую карьеру Роберт Габек начал с партии, баллотируясь на коммунальных выборах в округе Шлезвиг-Фленсбург. С 2012 по 2018 работал земельным министром, а в 2017 был главным кандидатом на выборах в канцлеры.

Но еще в университете Габек изучал философию и не думал о политике. Он начал свою писательскую карьеру — пишет детские книги и детективы.

Политики Германии. Фото: из открытых источников

Роберт Хабек и война в Украине

Начало войны в Украине в феврале 2022 года кардинально изменило карьеру политика из-за того, что изменились планы партии. Они, входя в правящую коалицию, планировали проводить реконструкцию экономики, но все изменилось из-за отказа от российского газа.

Напомним, что канцлер Олаф Шольц поддержал санкции против РФ, которые касались "Северного потока-2". Габек поддерживал предоставление Украине оружия.

Председатель партии "Зеленых". Фото: из открытых источников

Но он начал волноваться за уровень жизни в Германии, что касается цены продовольствия. Ведь война в Украине повлияла и на это.

Уже через год, в феврале 2023, он заявил: "Путин начал войну, и независимость от поставок энергоносителей из России также означает, что у Путина больше не будет доходов. Бесспорно то, что мы, наше общество, платим за это определенную цену. Высокая инфляция, высокие цены на энергию".

В апреле 2024 года Габек прибыл с делегацией в Киев, сказав, что Украина нуждается в поддержке в борьбе за свободу.

Роберт Габек и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

"Да, Украина борется за собственное самоопределение, за свою территориальную целостность против путинской агрессии, но она также борется за ценности, которые объединяют и определяют Европу", — сказал Габек во время своего визита.

Сейчас шансы на победу его партии на выборах в правительство невысоки.

Напомним, что ранее Новини.LIVE писало о ключевых кандидатах в канцлеры Германии. В частности, об отношении к войне в Украине Олафа Шольца, Фридриха Мерца и Алис Вайдель.