Выборы в Германии 23 февраля — кандидаты и чего ожидать Украине

Предвыборные билборды в Потсдаме. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

В Германии в воскресенье, 23 февраля, состоятся внеочередные парламентские выборы. Люди будут выбирать своих кандидатов из 29 партий, официально зарегистрированных Федеральной избирательной комиссией. В то же время на должность канцлера претендуют четверо кандидатов — Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Роберт Габек и Алиса Вайдель.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о выборах в Германии.

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Выборы в Германии 23 февраля

По прогнозам, правоцентристская партия Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС) возглавляет рейтинги с поддержкой примерно 30%, а ее лидер Фридрих Мерц является основным кандидатом на пост канцлера Германии.

Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Teresa. Kroeger

В новом составе Бундестага второе место по величине поддержки может занять ультраправое движение "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую поддерживают около 20% опрошенных.

Предвыборные билборды в Потсдаме. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

В то же время поддержка Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца составляет 15%.

Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Фракция, которая наберет наибольшее количество голосов на выборах, должна вести переговоры о создании коалиции с другими партиями. В случае успеха, президент предложит лидера этой фракции на должность канцлера.

Два главных кандидата на пост канцлера, Олаф Шольц и Фридрих Мерц, встретились в "теледуэле" за две недели до выборов. Комментаторы отметили, что это было довольно вяло.

Чего ждать Украине

Советник одного из немецких парламентариев Дарья Колесникова заявила, что голоса людей могут решить, как будут жить миллионы украинцев в последующие годы.

По результатам опросов, "Альтернатива для Германии" получает около 20% поддержки по всей стране, что вдвое больше, чем на предыдущих выборах. Партия сосредотачивает свою кампанию преимущественно на обещаниях борьбы с миграцией, но также заявила о намерении прекратить любую поддержку Украины. Кроме того, часто повторяются нарративы Кремля.

"Мы не хотим никаких поставок оружия. Мы не хотим никакие танки. Мы не хотим никакие ракеты", — заявила лидер АдГ Алиса Вайдель на предвыборном мероприятии.

Алиса Вайдель. Фото: Reuters

Если результаты опросов будут точными, "Альтернатива для Германии" может стать второй по поддержке партией в стране.

В то же время, победу, вероятно, одержат ХДС/ХСС, которые обещают увеличить поддержку Украины. Это может включать поставки крылатых ракет Taurus.

"Украина должна получить все необходимое, чтобы дойти до того момента, когда Путин будет вынужден осознать, что, вероятно, для него будет провалом продолжать", — говорил депутат от Христианско-демократической партии Юрген Хардт.

Поддержка Украины продолжится в случае победы Олафа Шольца или Фридриха Мерца, поскольку они соглашались в этом вопросе.

Напомним, Шольц выразил уверенность в том, что сможет сохранить свою должность после выборов в Бундестаг.

Также 21 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Шольцом, во время которого они обсудили общую позицию по завершению войны.