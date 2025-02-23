Выборы в Германии — что известно о кандидате в канцлеры Фридрихе Мерце

Фридрих Мерц голосует на выборах. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц имеет шансы занять пост канцлера Германии. Выборы начались в воскресенье, 23 февраля. Известно, что его партия лидирует в рейтингах.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Фридрихе Мерце.

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Начало деятельности

Фридрих Мерц еще с юных лет был активным членом молодежного крыла Христианско-демократического союза. В 25 лет он возглавил Брилонское отделение "Молодого союза" ХДС.

В 1989 году Мерц выдвинул свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент и получил депутатский мандат. В течение одного срока работал в составе Комитета по экономическим и монетарным вопросам.

Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

После завершения работы в Европарламенте стал депутатом Бундестага от ХДС, где сосредоточился на вопросах экономической и финансовой политики.

В 2000 году возглавил фракцию партии в немецком парламенте.

После поражения на выборах в 2002 году Мерц покинул пост лидера фракции, уступив место Ангеле Меркель. Хотя они были однопартийцами и работали вместе, между ними существовали идеологические разногласия.

Мерц еще четыре года работал в Бундестаге, входил в состав Комитета по правовым вопросам, однако в 2009 году ушел из политики.

Он начал развивать юридическую карьеру, став старшим советником в международной компании Mayer Brown и возглавив наблюдательный совет подразделения BlackRock в Германии.

Благодаря этой работе его годовой доход превысил миллион евро. Также он владеет самолетом.

Возвращение в политику

Фридрих Мерц вернулся в политику в 2018 году, попытавшись занять место Ангелы Меркель на посту лидера ХДС, но достиг этого только с третьей попытки.

В январе 2022 года он стал лидером партии, когда ХДС оказался в оппозиции после избрания Олафа Шольца канцлером.

Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay

Из-за политического кризиса осенью 2024 года в Германии были назначены внеочередные выборы на 23 февраля 2025 года.

Сейчас Фридрих Мерц возглавляет избирательный блок ХДС/ХСС и претендует на пост канцлера.

В случае победы и успешного формирования коалиции, он планирует реформировать налоговую систему. Мерц также подчеркивает важность жесткой миграционной политики, в частности снижение выплат и поощрение мигрантов к поиску работы.

Кроме того, лидер ХДС намерен усилить оборонные возможности Германии.

Отношение к войне в Украине

Мерц поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения РФ. Он неоднократно критиковал власти Германии и союзников за промедление с предоставлением военной помощи.

Особенно активно Мерц выступал за разрешение ВСУ наносить удары по военным объектам на территории РФ, после того как Олаф Шольц отказался предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Он также заявляет, что решение о перспективе вступления Украины в НАТО уже принято. Кандидат в канцлеры Германии не согласен с мнением, что вступление в Альянс станет возможным только после начала переговоров с Россией.

"Мы приняли решение в НАТО во время предыдущего саммита, что Украина будет иметь перспективу членства. Чтобы это изменить, надо принять совместное решение. Я не согласен с теми, кто говорит, что членство Украины в НАТО будет невозможно до начала переговоров с Россией", — отметил он.

Ранее Мерц предложил создать контактную группу с участием Германии, Польши, Великобритании и Франции для выработки общей позиции относительно справедливого завершения войны для Украины.

"Для Украины, я считаю, главный ответ — она должна выиграть эту войну", — подчеркнул он.

Напомним, в Германии 23 февраля начались внеочередные парламентские выборы. На пост канцлера претендуют четыре кандидата — Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Роберт Габек и Алиса Вайдель.

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