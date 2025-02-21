Венс розкритикував Німеччину за цензуру, а Румунію за вибори

Венс розкритикував Німеччину та Румунію за порушення демократії
Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із жорсткою критикою на адресу європейських союзників. Він звинуватив Німеччину у порушенні свободи слова, а Румунію — у скасуванні результатів виборів.
Про це Джей Ді Венс заявив на пресконференції, присвячені першому місяцю правлінню Дональда Трампа.
Джей Ді Венс жорстко розкритикував союзників
Він звернув увагу на присутність тисяч американських військових у Німеччині, зазначивши, що американські платники податків навряд чи сприймуть ситуацію, за якої "вас можуть ув’язнити в Німеччині за злий твіт". За його словами, сила трансатлантичного альянсу залежить від того, чи розвиватимуться суспільства в правильному демократичному напрямку.
"Вся оборона Німеччини фінансується американськими платниками податків. Сьогодні в Німеччині розташовані тисячі й тисячі американських військових. Як гадаєте, чи підтримують це американці, якщо вас ув’язнять у Німеччині за грубий твіт? Звісно що ні. Правда. Тож я намагаюсь донести нашим європейським друзям, а я вважаю їх друзями, як і президент Трамп, що дружба базується на спільних цінностях. У вас немає спільних цінностей. Якщо ви ув’язнюєте людей за заклики закрити кордон", — заявив Джей Ді Венс.
Також Джей Ді Венс розкритикував результати виборів у Румунії.
"Немає спільних цінностей, якщо ви скасовуєте вибори через незручні результати, як у Румунії. Немає спільних цінностей, якщо ви так боїтеся свого народу, що змушуєте його мовчати. Тож давайте мати спільні цінності. Давайте захищати демократію. Хай буде свобода слова не лише в США, а й в усьому західному світі. це шлях до міцних альянсів у Європі", — закінчив промову Джей Ді Венс.
Нагадаємо, Джей Ді Венс робив неоднозначні заяви щодо країн-союзниць США й раніше.
Крім того, Джей Ді Венс погрожував Володимиру Зеленському за "лихослів'я" на адресу Дональда Трампа.
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