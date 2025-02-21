Венс розкритикував Німеччину за цензуру, а Румунію за вибори

Джей Ді Венс. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив із жорсткою критикою на адресу європейських союзників. Він звинуватив Німеччину у порушенні свободи слова, а Румунію — у скасуванні результатів виборів.

Про це Джей Ді Венс заявив на пресконференції, присвячені першому місяцю правлінню Дональда Трампа.

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Він звернув увагу на присутність тисяч американських військових у Німеччині, зазначивши, що американські платники податків навряд чи сприймуть ситуацію, за якої "вас можуть ув’язнити в Німеччині за злий твіт". За його словами, сила трансатлантичного альянсу залежить від того, чи розвиватимуться суспільства в правильному демократичному напрямку.

"Вся оборона Німеччини фінансується американськими платниками податків. Сьогодні в Німеччині розташовані тисячі й тисячі американських військових. Як гадаєте, чи підтримують це американці, якщо вас ув’язнять у Німеччині за грубий твіт? Звісно що ні. Правда. Тож я намагаюсь донести нашим європейським друзям, а я вважаю їх друзями, як і президент Трамп, що дружба базується на спільних цінностях. У вас немає спільних цінностей. Якщо ви ув’язнюєте людей за заклики закрити кордон", — заявив Джей Ді Венс.

Також Джей Ді Венс розкритикував результати виборів у Румунії.

"Немає спільних цінностей, якщо ви скасовуєте вибори через незручні результати, як у Румунії. Немає спільних цінностей, якщо ви так боїтеся свого народу, що змушуєте його мовчати. Тож давайте мати спільні цінності. Давайте захищати демократію. Хай буде свобода слова не лише в США, а й в усьому західному світі. це шлях до міцних альянсів у Європі", — закінчив промову Джей Ді Венс.

Нагадаємо, Джей Ді Венс робив неоднозначні заяви щодо країн-союзниць США й раніше.

Крім того, Джей Ді Венс погрожував Володимиру Зеленському за "лихослів'я" на адресу Дональда Трампа.