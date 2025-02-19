Джей ді Венс погрожує Зеленському за слова про Трампа

Джей Ді Венс. Фото: The Conversation

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс попередив Президента України Володимира Зеленського, що той "пошкодує" через "лихослів’я" на адресу очільника Білого Дому Дональда Трампа. Він також вистовив думку, що Зеленський отримав "погані поради" щодо співпраці з адміністрацією президента США.

Про це повідомляє Daily Mail у середу, 19 лютого.

Читайте також:

Венс застеріг Зеленського

Віцепрезидент США в коментарі виданню застеріг українського главу держави від нападок на американського лідера. Він заявив, що "лихослів'я" про Трампа на публіці матиме лише негативні наслідки.

"Ідея про те, що Зеленський збирається змінити думку президента, обмовляючи його в громадських ЗМІ — це невдалий спосіб", — заявив Венс.

Віцепрезидент США також заявив, що Зеленський нібито отримував погані поради щодо взаємодії з новою адміністрацією Білого дому. Венс додав, що позиція Трампа щодо якнайшвидшого завершення війни базується не на російській дезінформації, а на його досвіді в геополітиці.

Нагадуємо, Трамп заявив, що Україні потрібно провести президентські вибори, бо Зеленський нібито має популярність на рівні 4%.

В свою чергу, Зеленський висловився стосовно заяв Трампа про необхідність проведення виборів в Україні. За словами українського лідера, результати опитування показують, що йому довіряють 57% громадян. А Трамп живе у дезінформаційному світі.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення політикою українського лідера Володимира Зеленського. Він назвав його "диктатором без виборів".