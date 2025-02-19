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Вэнс угрожает Зеленскому за слова о Трампе

19 февраля 2025 21:35
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Джей ди Вэнс угрожает Зеленскому за слова о Трампе
Джей Ди Вэнс. Фото: The Conversation
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс предупредил Президента Украины Владимира Зеленского, что тот "пожалеет" из-за "сквернословия" в адрес главы Белого дома Дональда Трампа. Он также высказал мнение, что Зеленский получил "плохие советы" по сотрудничеству с администрацией президента США.

Об этом сообщает Daily Mail в среду, 19 февраля.

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Вице-президент США в комментарии изданию предостерег украинского главу государства от нападок на американского лидера. Он заявил, что "злословие" о Трампе на публике будет иметь лишь негативные последствия.

"Идея о том, что Зеленский собирается изменить мнение президента, клевеща на него в общественных СМИ, — это неудачный способ", — заявил Вэнс.

Вице-президент США также заявил, что Зеленский якобы получал плохие советы по взаимодействию с новой администрацией Белого дома. Вэнс добавил, что позиция Трампа относительно скорейшего завершения войны базируется не на российской дезинформации, а на его опыте в геополитике.

Напоминаем, Трамп заявил, что Украине нужно провести президентские выборы, потому что Зеленский якобы имеет популярность на уровне 4%.

В свою очередь, Зеленский высказался относительно заявлений Трампа о необходимости проведения выборов в Украине. По словам украинского лидера, результаты опроса показывают, что ему доверяют 57% граждан. А Трамп живет в дезинформационном мире.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство политикой украинского лидера Владимира Зеленского. Он назвал его "диктатором без выборов".

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