Вэнс раскритиковал Германию за цензуру а Румынию за выборы

Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с жесткой критикой в адрес европейских союзников. Он обвинил Германию в нарушении свободы слова, а Румынию — в отмене результатов выборов.

Об этом Джей Ди Вэнс заявил на пресс-конференции, посвященной первому месяцу правления Дональда Трампа.

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Он обратил внимание на присутствие тысяч американских военных в Германии, отметив, что американские налогоплательщики вряд ли воспримут ситуацию, при которой "вас могут посадить в Германии за злой твит". По его словам, сила трансатлантического альянса зависит от того, будут ли развиваться общества в правильном демократическом направлении.

"Вся оборона Германии финансируется американскими налогоплательщиками. Сегодня в Германии расположены тысячи и тысячи американских военных. Как думаете, поддерживают ли это американцы, если вас посадят в Германии за грубый твит? Конечно, нет. Это правда. Поэтому я пытаюсь донести нашим европейским друзьям, а я считаю их друзьями, как и президент Трамп, что дружба базируется на общих ценностях. У вас нет общих ценностей. Если вы сажаете людей за призывы закрыть границу", — заявил Джей Ди Вэнс.

Также Джей Ди Вэнс раскритиковал результаты выборов в Румынии.

"Нет общих ценностей, если вы отменяете выборы из-за неудобных результатов, как в Румынии. Нет общих ценностей, если вы так боитесь своего народа, что заставляете его молчать. Так давайте иметь общие ценности. Давайте защищать демократию. Пусть будет свобода слова не только в США, но и во всем западном мире. Это путь к крепким альянсам в Европе", — закончил речь Джей Ди Вэнс.

Напомним, Джей Ди Вэнс делал неоднозначные заявления в отношении стран-союзниц США и раньше.

Кроме того Джей Ди Вэнс угрожал Владимиру Зеленскому за "злословие" в сторону Дональда Трампа.