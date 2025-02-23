Выборы в Германии-2025 - кто лидирует на голосовании

Кто лидирует на выборах в Германии — данные экзитполов
В Германии в воскресенье, 23 февраля, продолжаются досрочные парламентские выборы. Стали известны предварительные результаты голосования по данным экзитполов.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Предварительные результаты выборов
Издание Reuters пишет, что на выборах в Германии лидирует Консервативная ХДС, а на втором месте — ультраправая AfD.
Наилучшие шансы стать следующим канцлером страны имеет лидер блока ХДС Фридрих Мерц. Он известен решительной проукраинской позицией и призвал передать дальнобойные ракеты Taurus.
Третье место заняла партия Шольца, провалившись на досрочных выборах в Бундестаг.
Bild публикует такой рейтинг по голосам избирателей:
- Союз ХДС/ХСС (CDU/CSU) — 28,5%;
- Социал-демократическая партия Германии (SPD) — 16,5%;
- Союз 90/Зеленые (Grüne) — 12%;
- Свободная демократическая партия (FDP) — 5%;
- Альтернатива для Германии (AfD) — 20%;
- Левая партия (Die Linke) — 9%;
- Союз Сары Вагенкнехт (BSW) — 5%.
Когда ожидать результатов выборов
Первые данные экзитполов появились сразу после закрытия избирательных участков, в 18:00 по местному времени (19:00 по киевскому времени). Примерно через час будут опубликованы первые результаты подсчета голосов, которые будут обновляться в течение вечера.
После выборов победившая партия должна провести переговоры с другими партиями, чтобы сформировать правительственную коалицию.
Главная борьба за пост развернулась между лидером оппозиционных консерваторов Фридрихом Мерцом с рейтингом около 30% и Алис Вайдель от партии "Альтернатива для Германии" с 20% избирателей. Третью строчку занимает действующий канцлер Олаф Шольц — у его партии всего 15%.
Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, как действующий канцлер Олаф Шольц теряет свои шансы на победу на выборах в Германии.
Также мы объяснили, какую роль во внешней политике сыграл Шольц и как он проявил себя во время полномасштабной войны России против Украины.
Читайте Новини.LIVE!