Выборы в Германии-2025 - кто лидирует на голосовании

Голосование в Германии. Иллюстративное фото: bpb.de

В Германии в воскресенье, 23 февраля, продолжаются досрочные парламентские выборы. Стали известны предварительные результаты голосования по данным экзитполов.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Предварительные результаты выборов

Издание Reuters пишет, что на выборах в Германии лидирует Консервативная ХДС, а на втором месте — ультраправая AfD.

Наилучшие шансы стать следующим канцлером страны имеет лидер блока ХДС Фридрих Мерц. Он известен решительной проукраинской позицией и призвал передать дальнобойные ракеты Taurus.

Третье место заняла партия Шольца, провалившись на досрочных выборах в Бундестаг.

Bild публикует такой рейтинг по голосам избирателей:

Союз ХДС/ХСС (CDU/CSU) — 28,5%;

Социал-демократическая партия Германии (SPD) — 16,5%;

Союз 90/Зеленые (Grüne) — 12%;

Свободная демократическая партия (FDP) — 5%;

Альтернатива для Германии (AfD) — 20%;

Левая партия (Die Linke) — 9%;

Союз Сары Вагенкнехт (BSW) — 5%.

Данные экзитполов. Фото: ZDF

Когда ожидать результатов выборов

Первые данные экзитполов появились сразу после закрытия избирательных участков, в 18:00 по местному времени (19:00 по киевскому времени). Примерно через час будут опубликованы первые результаты подсчета голосов, которые будут обновляться в течение вечера.

После выборов победившая партия должна провести переговоры с другими партиями, чтобы сформировать правительственную коалицию.

Главная борьба за пост развернулась между лидером оппозиционных консерваторов Фридрихом Мерцом с рейтингом около 30% и Алис Вайдель от партии "Альтернатива для Германии" с 20% избирателей. Третью строчку занимает действующий канцлер Олаф Шольц — у его партии всего 15%.

Ранее в материале Новини.LIVE рассказали, как действующий канцлер Олаф Шольц теряет свои шансы на победу на выборах в Германии.

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