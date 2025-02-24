Лидер стран и политики горячо отреагировали на возможную победу Фридриха Мерца и успех ультраправых из AfD

Возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в Ирпене. Фото: УНИАН

В Германии прошли национальные выборы в Бундестаг и по предварительным данным Оппозиционные консерваторы ХДС/ХСС набрали более других процент голосов избирателей. Уже есть реакция мировых политиков на победу возможного будущего канцлера Фридриха Мерца, который горячо поддерживает Украину, и отзывы политиков относительно участия других участников выборов, в том числе ультраправых из AfD.

Отзывы и реакции мировых политиков собрало агентство Reuters.

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Президент США Дональд Трамп считает, что эти выборы — отличный день для Германии. По его мнению,"как и США, народ Германии устал от бессмысленной программы, особенно по энергетике и иммиграции, которая преобладала столько лет. Это замечательный день для Германии".

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху о партнерстве

Сообщение Беньямина Нетаньяху. Фото: Скриншот

Глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху приветствовал возможного будущего канцлера Фридриха Мерца и партию ХДС/ХСС. Израиль надеется на дальнейшее укрепление партнерства.

"Поздравляю Фридриха Мерца и ХДС/ХСС с явной победой на сегодняшних выборах. Надеюсь на тесное сотрудничество с вашим будущим правительством для дальнейшего укрепления партнерства между нашими двумя странами", — отметил Нетаньяху.

Генсек НАТО Марк Рютте упомянул расходы на оборону

Если премьер Израиля говорил о содружестве, то генсека НАТО Марко Рютте, конечно, интересует оборона Европы. Он отметил в приветствии увеличение оборонных бюджетов.

"Поздравляю Фридриха Мерца с сегодняшней победой на выборах в Германии.

С нетерпением жду сотрудничества с вами в этот решающий момент для нашей общей безопасности. Жизненно важно, чтобы Европа увеличила расходы на оборону, и ваше лидерство будет ключевым", — заявил Рютте.

Премьер Греции не сомневается, что Мерц станет канцлером

Поздравление Мерца от премьера Греции. Фото: Скриншот

Глава греческого правительства Кириакос Мицотакис в соцсети X поздравил лидера ХДС/ХСС и выразил уверенность, что он станет следующим канцлером после проигрыша на выборах политической силы Олафа Шольца.

"Решающая победа для нашей политической семьи, для Германии и для Европы. Поздравляем Фридриха Мерца! Одно ясно: вы будете следующим канцлером Германии", — написал греческий премьер.

Чехия надеется на партнерство

Сообщение чешского премьера. Фото: Скриншот

Премьер Чехии Петр Фиала тоже поздравил Мерца с победой и подчеркнул необходимость углубления чешско-немецкого сотрудничества.

"Поздравляю Фридриха Мерца и ХДС/ХСС с победой на выборах в Германии. Желаю вам много сил и успехов в формировании федерального правительства. Я с нетерпением жду дальнейшего углубления чешско-немецкого сотрудничества и совместной работы над более сильной Европой", — написал Фиала в соцсети X.

Ультраправые Австрии о "климатическом коммунизме" и мигрантах

В связи с неплохим, как для ультраправых, предварительным результатом партии AfD, их австрийские "коллеги" отреагировали оптимистично. Лидер австрийской ультраправой партии "Свобода" вспомнил об исламском терроре, климатическом коммунизме и нелегалах.

"По состоянию на сегодня в брандмауэре партий системы есть зияющая дыра, которая на самом деле является стеной страха против воли людей и демократических изменений, вызванных надеждами людей, которые устали от опеки, нелегальной массовой иммиграции и исламистского террора и хаоса безопасности, что является следствием этого, климатического коммунизма и разрушения благосостояния. Сегодня мягкий, успокаивающий ветер свободы 1989 года веет Берлином и всей Федеративной Республикой", — заявил он.

Итальянский заместитель премьера тоже поддержал успех ультраправых Германии

Матео Сальвини высказался относительно успеха партии AfD. Ей удалось удвоить голоса "несмотря на все нападки".

"Изменения побеждают и в Германии! AfD удваивает свои голоса, несмотря на нападения и ложь слева: остановите нелегальную иммиграцию и исламский фанатизм, достаточно экосумасшествия, отдайте приоритет миру и рабочим местам, Европа должна быть радикально изменена. Молодец (сопредседатель AfD) Алиса Вайдель, так держать!", — заявил Сальвини.

Напомним, после вероятного поражения по данным экзитполов Шольц выступил с речью. Он поздравил Мерца и обеспокоен высоким рейтингом Алис Вайдель, которая поддерживает Россию.

Также мы писали, что Мерц известен своей поддержкой Украины и осенью 2024 года призвал правительство Германии предоставить ракеты Taurus.